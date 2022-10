Luego de iniciar el año triunfando, tras las conquistas en las dos primeras carreras que encaró (Tour de la Provence y Tour de los Alpes Marítimos) , el boyacense terminó la campaña antes de tiempo, después de que su equipo Arkéa, con el que finalizó sorpresivamente su vínculo, no lo tuviera en cuenta para las carreras que cerraban el calendario UCI WorldTour en territorio italiano.

Entre esos argumentos, expondrán la irregular toma de muestras de sangre que fueron por un pinchazo en un dedo del corredor y puestas en un papel. Después, explican, fueron analizadas en un laboratorio en Ginebra, que no tendría acreditación de la Asociación Mundial Antidopaje (AMA).

Este miércoles, en Lausana, Suiza, Nairo, en compañía del abogado Andrés Charria, tendrá la audiencia de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para demostrar su inocencia. “Este es un partido muy difícil, pelear contra la UCI (Unión Ciclista Internacional) no es fácil, ellos tienen una forma de manejar sus asuntos y consideran que no pueden ser discutidos. Es una demanda difícil, creo que tengo argumentos para darle la vuelta a la sanción inicial”, dijo Charria en Blu Radio.

Ante esta situación, y pese a que este analgésico hará parte de la lista de sustancias dopantes prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2024, el colombiano podía participar en las diferentes competencias, pero decidió no actuar en la Vuelta a España en agosto porque, como afirmó, no tenía la cabeza ni el cuerpo para hacerlo, y que sus esfuerzos los concentraría en demostrar su honestidad como corredor.

Por ahora todo es incierto en el caso de Quintana, sobre todo su futuro, aún más tras finalizar contrato con Arkéa y que otras escuadras confirmaran que no tienen interés de fichar al reconocido pedalista en 2023, entre ellas Ag2R, Cofidis y Astana.

“Soy optimista porque soy honrado”, dijo Quintana en días recientes.

El subcampeón del Tour galo en 2013 y 2015 con el equipo español Movistar y tercero en 2016, agregó que seguirá pedaleando, “mostrando el corredor que soy”.

Sin embargo, no dio detalles de su futuro en el pelotón, el cual dependerá de la decisión que se tome el TAS en los próximo días. “Soy honesto, no he hecho nada malo ni ilegal”, puntualizó Nairo.