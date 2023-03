Nairo: “Cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema”

“He estado hablando con diferentes personas, he estado teniendo charlas y en este momento, cualquier equipo puede contratarme sin ningún problema. Tenemos que ver que unos equipos ya están completos y eso dificulta mucho, luego no sé si para el Giro o qué competición sea posible en este momento la contratación, sabiendo que muchos equipos ya tienen su lugar”, reflexionó.

El boyacense también expresó que sí hay equipos que se han interesado por él. “Finalmente las causas se entorpecieron y seguimos un poco parecido, esperamos que no sea muy lejos, pero sigo con la convicción de que se puede y esa convicción además me lo ratifican los números en los entrenamientos. Seguimos con la ilusión de que podemos hacer cosas bonitas, están los números, la motivación y las ganas”.

Quintana, máximo corredor nacional con más victorias profesionales (51), fue enfático en asegurar que nunca ha hecho trampa en el pedalismo.

“Estoy tranquilo, no le he robado a nadie, no he matado, tengo mi cabeza tranquila. Estuvimos en los nacionales, quería ganar, venía de una virosis y dije que iba con las ganas y ha sido un podio muy bonito, con corredores en buena categoría. Me da tranquilidad que estoy en buen nivel”.