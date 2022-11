El uso de tramadol no se considera, hasta el momento, una sustancia dopante (lo será a partir de 2024), pero el máximo órgano del ciclismo la considera peligrosa para la salud de los pedalistas, razón por la que a Quintana le borraron los resultados conseguidos en la ronda francesa, más allá de no impedirle que siguiera compitiendo.

No obstante, aunque el boyacense siguió corriendo, no ha logrado encontrar equipo para 2023 mientras no se aclare la investigación que atraviesa.