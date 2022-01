“El ciclismo contiene la respiración y espera”: medios del mundo, pendientes de Egan

“El mundo del ciclismo contiene la respiración y espera, y no hay quien no tema que el choque en Gachancipá, carretera de Bogotá a Tunja, no suponga el fin de la carrera del mejor ciclista de los últimos años junto al fenómeno esloveno Tadej Pogacar. Nadie habla de plazos de recuperación, de una posible vuelta a la bicicleta del campeón, tan joven”.

Este fue parte del artículo del reconocido periodista español Carlos Arribas, del periódico El País de España, uno de los tantos medios europeos que están pendientes de la salud del colombiano.