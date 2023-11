El galeno español afirmó que “el ciclismo de hoy en día está más limpio que nunca”, y también que no pondrá la mano en el fuego por nadie, pero sí por Miguel Ángel. “Porque sí sé lo que tomaba. Yo sé lo fuerte que es él. Y para que a él lo hayan llevado con el gancho en el Tour de Francia o a los demás, yo no me preocuparía por tonterías como estas. Que se preocupen y que le digan a la UCI que investiguen, que están haciendo el ridículo. El entrenamiento solo no hace lo que ha hecho el ganador del Tour de Francia a velocidades de Induráin en sus cronos, comparando las estructuras de uno y de otro. Algo que no sea tecnología también hay”, finalizó Maynar.

Por el momento, y según medios europeos, equipos como Israel Premier Tech, DSM Firmenich y Jayco AlUla estarían interesados en fichar al corredor mientras se resuelve su caso.