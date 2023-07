¿Qué se necesita para que Colombia gane otra vez en un Tour de Francia?

“Y se repetiría si se inicia ya un proceso serio, como lo fue el Colombia es Pasión, y basado, principalmente, en el juego limpio. Eso fue vital para que la anterior generación fuera exitosa, sumándole la ciencia inmersa en el deporte y el apoyo del estado y la empresa privada”, señaló Jenaro, al expresar que en Colombia, en la actualidad, solo ve al equipo de la Fundación Esteban Chaves con la seriedad para sacar adelante a los jóvenes talentos.

El especialista agrega que sí saldrán figuras esporádicas, pero un contingente como el anterior se demorará demasiado.

Añade que a los que están ahora no se les puede pedir más, al contrario, que es de admirar lo que vienen haciendo.

“Es para aplaudir que Rigoberto, con 36 años, esté vigente; lo mismo Esteban Chaves tras las enfermedades y lesiones que ha sufrido, o Egan Bernal, todo un milagro que esté vivo y pueda caminar... Ellos y otros más no son eternos, no son máquinas, el problema no es que nos haya ido mal en este Tour, el problema es que se nos acabó el semillero. El talento o la genética no se acaba de la noche a la mañana, pero es maltratado, desperdiciado y no hay un programa que brinde lo necesario para escalar al lugar que se desea”.

Trabajan por otros objetivos

José Julián “Chivo” Velásquez, director general del Team Medellín, comenta que la falta de protagonismo de los nacionales últimamente en el Tour se debe a los roles que cumplen dentro de sus equipos. “Ellos representan unas escuadras y marcas europeas, que son las que definen dónde y cómo corren. Han centrado sus objetivos en Vuelta a España y Giro de Italia, y de ahí la falta de buenos resultados en el Tour, en el que han cumplido otras tareas”.