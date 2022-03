“Mis padres me dicen que me pueden heredar lujos, plata, pero enfatizan que al final todo eso se va y lo que queda está en la cabeza, el conocimiento. Por tal motivo me han exigido que, además de hacer deporte, debo responder en el estudio, que piense también en un futuro, pues debido a un accidente o a que se termine el contrato en un equipo, la ilusión de seguir compitiendo se puede acabar, mientras que la formación académica dura para siempre”.

Corredor con altura

Y la combinación del ciclismo y la academia la alterna con la perfección. El pedalista, de 21 años de edad, ya domina el inglés y cursa segundo año de Administración de Empresas.

Así mismo, el espigado corredor, uno de los más altos del lote nacional al medir 1,86 metros, empieza a ver más cerca sus metas en la especialidad que práctica.

Y saber que estuvo cerca de retirarse. Dice que no es fácil estar alejado de los seres queridos, sacrificarse y que no se vean los resultados, pues así muchos no lo crean, estos son los que hablan por ellos y abren puertas. “Han pasado varios días desde que logré mi primer gran triunfo como ciclista y aún lo estoy asimilando. La victoria en Pereira me dio a entender que no voy por el camino equivocado”.

Barboza, quien se defiende en la contrarreloj y en el terreno llano, y empieza a mejorar en la montaña, arribó a Medellín motivado por las gratas actuaciones de Álvaro Hodeg (UEA Team), Nelson Soto (Colombia-Tierra de Atletas) y su gran amigo Johan Colón (Orgullo Paisa), también nacidos en el Caribe.

Johan fue quien lo dio a conocer con los dirigentes del Orgullo Paisa, que en ese momento estaban al frente del desaparecido Coldeportes-Zenú.

“Apenas lo vi le dije que se parecía a Tom Dumoulin, es que tenía que agacharse para pasar por la puerta. Me decía que le diera una oportunidad, pero era muy joven y al poco tiempo el Coldeportes se acabó. Al ver sus ganas y condiciones, se le ayudó con material de trabajo y se habló para que le abrieran espacio en el conjunto Supergiros de Manizales, en 2020, en el que empezó a ganar experiencia. Luego, por sus progresos, el Orgullo Paisa lo fichó. Si continúa con esa disciplina va llegar muy lejos”, indicó Jesús Piedrahíta, gerente del escuadrón antioqueño.

“Don Jesús, Luis Villegas, el médico Camilo Pardo, el exciclista Álex Cano, mis directivos, el profe Héctor Manuel Castaño, compañeros y familia han sido fundamentales en este proceso, todos ellos se la han jugado por mí”, comenta Juan Manuel, quien de pequeño practicó natación, fútbol, patinaje y triatlón, esta última especialidad en la que ganó una válida nacional en Rionegro-2016, plata en un certamen en Panamá-2017 y estuvo en la preselección Colombia de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina-2018.

Relata que se retiró porque sentía que lo suyo era el ciclismo y, para su fortuna, no se equivocó. “Ver ahora en un papel de clasificación los buenos números que hacía en un entrenamiento me llena de mayor optimismo. Estar en el Orgullo Paisa ya es un sueño cumplido, consolidarme en el país y competir en Europa son mis nuevas metas”, agregó Barboza que desde este miércoles afronta un nuevo reto, la Vuelta al Tolima, donde es líder su amigo Johan Colón