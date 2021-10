Juan D. Restrepo es el nuevo Novato de Oro

En el retorno del Novato de Oro Bike House-Continental, después de un receso de 10 años, Juan David Restrepo ocupó el trono. Y lo primero que hizo al regresar a Pácora (Caldas), donde reside, fue llevar a reparar la bicicleta que le dio dolores de cabeza en la etapa final.

La organización de la prueba reseñó los momentos que vivió este muchacho de 15 años, cuatro de ellos dedicados al ciclismo, en la quinta edición del certamen disputado por infantiles y prejuveniles en Venecia, Antioquia.

Cuando volvía a Pácora con su papá, con el técnico Mario Restrepo y varios compañeros, se enteró de que los jueces habían descalificado al líder y por eso él era el campeón. “La noticia me tomó por sorpresa pero sentí mucha alegría, era la recompensa por el momento tan bueno que tengo”, relató el estudiante de 9° grado en la Institución Educativa Marco Fidel Suárez.

Publicidad

Juan David, que en sus inicios compitió en BMX, también se declaró buen estudiante. “Siempre estoy entre los 5 primeros del curso”, contó el hijo de la odontóloga Johana Alejandra Loaiza y el transportador Jorge Iván Restrepo.

En relación con la carrera, dijo que tuvo un duro trazado, especialmente en la segunda jornada cuando subieron las cuestas de Marsella. Y resaltó el detalle que tuvo con él su colega Samuel Patiño (Potencia), quien fuera líder hasta la tercera etapa.

“En la segunda fracción, Samuel repartió su líquido conmigo y con otro ciclista. Me dio gaseosa y me sentó muy bien, porque iba seco”, anotó el campeón nacido en Manizales, quien en la etapa de cierre, al sufrir un desperfecto mecánico, hizo 22 km en la bicicleta de su compañero de equipo Brayan Gutiérrez, que emplea un marco 54. “Yo utilizo un 48 y la cicla de Brayan me quedaba enorme, pero pudieron más las ganas de ser el campeón”.

Mario Restrepo, técnico de la Escuela de Ciclismo de Pácora, destacó el desempeño. “Sabíamos de la fortaleza de Samuel Patiño –sufrió un desperfecto mecánico y fue descalificado por los jueces en la última etapa, por cambiar de bicicleta con un deportista de otro equipo–, pero nuestro objetivo era ganar y lo hicimos con un gran equipo”, apuntó el técnico al destacar la organización del evento en cierre de vías, comisarios, alimentación y alojamiento