Jordi Bago comparte sus conocimientos de MTB enduro en Colombia

En el ciclismo hay preguntas a las que muchas veces los mismos corredores no encuentran las respuestas ideales pese a la interacción constante con el caballito de carbono.

Una caída podría darse por una mala posición sobre la bicicleta o aquellos dolores musculares que se originan como por arte de magia mientras se pedalea radican, quizás, hasta por la altura inapropiada del sillín o porque la bici no se ajusta a la estatura del ciclista.

“Una cosa es montar en bicicleta y otra es saber montar bien”. Así lo expresa el piloto español Jordi Bago, una de las grandes figuras del ciclomontañismo internacional quien después de dos años regresó a Colombia para compartir sus experiencias del MTB enduro (combinación del cross country y descenso) entre los amantes de esta especialidad en el país.

Gracias al respaldo de la empresa quindiana Manzur, dedicada a la fabricación de ropa de ciclismo y que a través del deporte busca la transformación social, Jordi está de vuelta en territorio nacional para realizar un training camp, conjunto de conocimientos técnicos y prácticos para mejorar en la cicla, poniéndola a punto de acuerdo a las necesidades del pedalista.

El europeo, ganador este año de 18 carreras en la categoría pro máster (30 años en adelante) en España, Eslovenia, Bulgaria, Francia y Portugal, es a la vez una celebridad. Desde 2012 hace parte del programa Discovery Max (DMAX) que se emite en 50 países.

Hace un mes empezó a dictar sus cursos en Circasia, la próxima semana estará en Cali y entre el 17 y 18 de diciembre, en Medellín, en el Cerro de las Tres Cruces.

Más allá de ser considerado una leyenda en el MTB, Jordi asegura que su mayor orgullo es servirle a las personas.

“Es bonito que te reconozcan, pero esto no me hace diferente a nadie. No miro por encima del hombro a ninguna persona; al contrario, les trato de ayudar con mi conocimiento para que aprendan y disfruten más lo que hacen”, sostuvo el español, quien también aprovechará su estadía en Colombia para entrenar de cara a un evento en el cual nunca ha triunfado, el Mundial de descenso, y el cual tendrá lugar en Bariloche, Argentina, en abril de 2022. En 2018 fue tercero en el de Andorra y este año acabó 8° en Francia