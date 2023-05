Polémica en Giro de Italia por dureza de la edición 2023; viene semana final de montaña

Marcado por la lluvia y el frío, el Giro ha perdido a un tercio de sus corredores, ya sea por enfermedad o por accidente, en un país que ha sufrido violentas inundaciones que se han cobrado 14 vidas. Algunos están al límite. “Es mi 16ª gran vuelta y nunca había visto condiciones tan difíciles”, dijo el francés Maxime Bouet.

El viernes los ciclistas dijeron basta. Amenazando con una huelga, reclamaron que se recortara la 13ª etapa y la organizadora, RCS, terminó aceptando.

“Una buena decisión si queremos llegar a Roma con al menos 50 corredores”, aplaudió el británico Geraint Thomas, vencedor del Tour de Francia en 2018.

Pero varios antiguos corredores no están de acuerdo. “Estamos destruyendo nuestro deporte”, dijo Marc Madiot, mánager del Groupama-FDJ y doble vencedor de la París-Roubaix.

Según el excorredor francés, los corredores “están perdiendo el hilo de lo que es la historia del ciclismo, las leyendas de Eddy Merckx, los momentos de bravura de Luis Ocaña...”. “El ciclismo es algo que nosotros hacemos y que otros no pueden hacer”, añadió.

En la fábrica estarán cubiertos

“Respaldo lo que dice Marc”, señaló a la AFP la leyenda francesa Bernard Hinault, que se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja bajo un temporal de nieve en 1980, una edición que finalizaron 21 corredores de los 174 que comenzaron.

“Ya me he tenido que enfadar con corredores y les he dicho: ‘Si no están de acuerdo para hacer ciclismo, vayan a la fábrica, allí estarán cubiertos’”, añadió el ganador de cinco ediciones del Tour.

El abandono en este Giro del favorito, el belga Remco Evenepoel, debido a un test positivo al covid-19 provocó también algunas críticas. “Deja la batalla antes de que comience”, fustigó la referencia italiana Francesco Moser.

Adam Hansen, elegido en marzo presidente de la CPA (Ciclistas Profesionales Asociados), respondió: “La gente no se da cuenta de lo que atraviesan los corredores”.

“Cuando un ciclista abandona una carrera tan importante como el Giro es realmente su último recurso tras días de pelea”, añadió Hansen, récord de participaciones consecutivas en las tres grandes vueltas (20 entre 2011 y 2018).

El antiguo campeón mundial belga Philippe Gilbert, ahora comentarista en Eurosport, defendió la “sabia” decisión de recortar la etapa del viernes.