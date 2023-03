Gerardo Silva, el ciclista de 78 años que competirá en el Clásico El Colombiano

En sus años de vida, el deportista, que se jubiló luego de laborar en una compraventa de carros, ha disputado 30 Clásicos EC, de los que acumula trofeos, medallas, diplomas y hasta recortes de prensa. “Es lindo guardar esos momentos. Me dicen que no aparento la edad que tengo, solo puedo decir que el ciclismo es el que me ha mantenido fuerte, con salud, y el Clásico me vuelve a dar vida, pedalear y reencontrarse con los amigos será maravilloso”, relata Gerardo, esposo de Nohemy Rodríguez, profesora, y con quien tuvo tres hijos.

Silva ha conquistado ocho veces el Clásico, pero los triunfos que más recuerda fueron el de 2014, ante Cochise, y el de 2019, en Barbosa, cuando se disputó por última vez la carrera de manera presencial y por categorías.

“Ganarle a un grande como Cochise no se ve todos los días, ese hombre ha sido un profesional, ejemplo para todos. El Clásico de 2019 lo recuerdo con satisfacción y nostalgia. Esa vez gané hasta los premios de montaña pero luego, debido a la pandemia, se frenó la competencia”.

Ahora que retorna, Gerardo, quien tiene dos bisnietos, no se cambia por nadie. “La verdad, me encanta competir. Esta vez no se sí podré ganar porque me enfrentaré a muchachos de 60 años en adelante. Que se vuelva a reactivar el Clásico ya es un triunfo para todos”, agregó el santandereano y antioqueño por adopción, pues lleva en territorio paisa más de 65 años.

Al Clásico, como reitera, llegará a disfrutar. “Hacía falta que hicieran este evento tan bonito. Que nos abran este espacio a nosotros los corredores de más edad es sin duda un privilegio”, añadió el pedalista, quien ya luce con orgullo el jersey que lo identifica como corredor de la edición 50 del tradicional evento.

SUSANA, ENTRE LAS PROMOTORAS DEL CLÁSICO EC

En Instagram, donde tiene 27,2 mil seguidores, Susana Torres, una mujer de sonrisa contagiosa, se identifica como triatleta y convirtió su pasión en trabajo: deporte ligado a redes sociales. Comunicadora y Relacionista Corporativa, y quien montó la empresa ComunicaTorres, Susana hace parte del equipo de invitados del Clásico EC-2023. “El Clásico es una carrera especial por su trayectoria y apoyar eventos de ciudad es un gusto”, dijo Susana, campeona en 2022, en 30-34 años, del Sportravel El Peñol. “Para este Clásico lo fundamental es darnos la oportunidad de disfrutar las vías sin carros, de vibrar con el ambiente de carrera... La invitación es para que más mujeres y personas que inician en el deporte participen; los nervios que se sienten antes de una competencia es algo demasiado bonito”.