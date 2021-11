Y no solo defendió esa diferencia, sino que también fue el vencedor de la jornada.

Las críticas por sus discretos resultados y más cuando pintaba para convertirse en una de las figuras del pelotón internacional no se hicieron esperar. Algunos pedalistas, como en su caso, han retornado del Viejo Continente pero no logran consolidarse en equipos nacionales y terminan retirándose del deporte.

Su gran talento lo llevó rápidamente a competir en el pedalismo de Europa entre 2007 y 2015. Allí, el cundinamarqués mostró pinceladas de calidad al vencer en algunas pruebas, pero en otras de mayor importancia no obtuvo los logros esperados y, tras una larga sequía triunfal, regresó al país.

Trabajo recompensado

José Julián “Chivo” Veláquez, técnico del Team Medellín, aseguró que las claves para que Duarte quedara campeón fue el potencial que posee y la labor en equipo. “Aquí no hay egoísmos, no solo se ha visto en esta sino en otras carreras, en las que apoyamos al líder que tengamos”.

Velásquez luce complacido del renacer que tuvo el pedalista. “Me siento orgulloso y contento de la labor que he tenido con Fabio. No tengo ni uno por ciento en la formación del deportista, pero sí un alto porcentaje en la recuperación de un corredor que para muchos estaba perdido y que algunas veces él creyó que no servía para el ciclismo. Aquí ganó seguridad”, agregó Chivo Velásquez.

Y Duarte, con la frescura y sinceridad que lo caracterizan, continuó, apuntó que siempre ha sido juicioso y que le faltaba ser un poco más constante. “Tuve momentos difíciles en los que estaba cansado y no quería entrenar, pero aquí me dieron motivación. Los sacrificios valieron la pena”.

El nuevo campeón del Clásico RCN empezó a cautivar con sus cualidades desde 2005, cuando ganó la Vuelta de la Juventud.

“Recobré confianza al lado de estos grandes compañeros y directivos, y ahora recojo más frutos, este triunfo es para ellos, para los patrocinadores y, por su puesto, para mi familia”, indicó Duarte, el ahora rey del denominado Duelo de Titanes