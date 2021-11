“Si hablaron mal de Jesucristo, por qué no van a hablar mal de uno”. Así expresa Fabio Duarte, el reciente campeón del Clásico RCN.

A sus 35 años de edad, el cundinamarqués se convirtió en el tercer ciclista que conquista las tres carreras más importantes del pedalismo nacional: Vuelta de la Juventud (2005), Vuelta a Colombia (2019) y ahora el Clásico. Los otros que han tenido el honor de completar el Tri son Rafael Antonio Niño y Fabio Parra.

No obstante, Duarte se diferencia de ellos al ser el único corredor en lograr un título mundial de ruta sub-23. Fue en Varese, Italia, 2008.

Después de esto no logró el éxito y la consagración esperada en Europa cuando se pronosticaba como uno de los llamados a dominar en la élite mundial; sin embargo, más allá de señalamientos y de regresar al país, el pedalista, con destellos de clase, gana de nuevo respeto y admiración.

Para lograrlo tuvo que dar pedalazos por caminos espinosos, esos que muchas veces lo llevaron a dudar de sus capacidades.

El corredor del Team Medellín habló de lo que vivió para volver a despertar e imponer su talento.

¿Cuál fue la clave para que lograra ganar el Clásico ante tanto corredor bueno en su elenco, rivales de otras escuadras y dureza del recorrido?

“Serenidad, prepararme bien, creer en el equipo”.

¿Qué recuperó en este conjunto para hacer, otra vez, la diferencia?

“Confianza. Sobre todo la que me brindan Óscar Sevilla, los demás compañeros, el profesor “Chivo” Velásquez, los masajistas, mecánicos... Tener ese respaldo me llena de tranquilidad para luchar por mis sueños y los del equipo”.

¿Qué cambió en su preparación para mantener la disciplina y salir a entrenar todos los días?

“Siempre he sido juicioso, pero me faltaba ser más constante. Pasé por momentos difíciles y, por ende, no quería entrenar. Estaba cansado. De hecho llamaba a Óscar Sevilla y le decía que no iba a salir a entrenar, pero él me motivaba a que lo hiciera y me esperaba hasta que llegara. El sacrificio valió la pena”.

¿Qué siente al lograr el Tri en Colombia y más con las críticas que ha recibido por no conseguir los resultados deseados cuando estuvo en Europa?

“Las críticas no me importan, si hablaron mal de Jesucristo, por qué no van a hablar mal de uno. Lo importante es que recobré la confianza y he logrado lo que he querido gracias a mis grandes compañeros”.

Usted logró lo que muchos no pueden, consolidarse en Colombia luego de retornar del ciclismo internacional...

“El apoyo recibido en el equipo ha sido fundamental para lograr las metas trazadas”.

Con lo que hace se convierte en ejemplo para muchos...

“La verdad sí quiero ser ejemplo para los ciclistas. He pasado por momentos muy difíciles, pero por fortuna los he superado para conseguir algo”.

¿Qué le diría al Duarte que ganó el título mundial sub-23 en 2008 al Fabio de ahora?

“Que continúo vivo para el ciclismo y dando títulos para mi familia, equipo, compañeros y gente que nos apoya siempre”