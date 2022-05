Después de tocar el cielo con las manos, fruto de sus conquistas internacionales, el excampeón mundial de pista Fabián Puerta asegura que creyó caer en un infierno. Y en su estado de desolación, desesperación e impotencia, confiesa que llegó a pensar hasta en acabar con su vida.

El 13 de agosto de 2018, el Tribunal Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió al especialista en velocidad y múltiple campeón panamericano y medallista en Copas Mundo tras dar positivo en una prueba fuera de competencia el 11 de junio de ese año, por boldenona. Este producto es prohibido por sus efectos estimulantes en el crecimiento de la masa muscular (es desarrollado para uso veterinario y se utiliza en la ganadería).

Pese a que siempre luchó, gastó sus ahorros y luego prestó dinero para demostrar su inocencia, el 16 de diciembre de 2020, la UCI declaró culpable de dopaje al ciclista colombiano, al que sancionó por cuatro años.

En agosto próximo, el antioqueño cumplirá ese castigo.

Publicidad

En charla con EL COLOMBIANO, Fabián habla de lo vivido en ese largo periodo de tiempo fuera de las pistas, de las enseñanzas adquiridas, de lo que lo fortaleció para salir de la sombra en la que se encontraba para volver a soñar en grande, sobre todo en la bicicleta, pues como confirma, se prepara para regresar a la alta competencia.

Tras lo sucedió, ¿le quiere demostrar algo a alguien en temas deportivos?

“No tengo nada que demostrarle a nadie. Realmente los que creen en mi inocencia bienvenidos sean; los que no, también. No tengo rencor contra nadie. Tampoco demostrarme a mí mismo, pues más que nadie sé lo que soy capaz de lograr. Esto lo hago por mí, por la pasión que me genera el ciclismo. Hace poco regresé al velódromo y lloré de la emoción con solo ver la pista”.

Publicidad

¿Qué fue lo más duro que vivió en estos cuatro años?

“Lo más difícil fue la vergüenza que yo mismo podía sentir, independiente de que lo haya o no hecho. Quedarme solo no, pues siempre he sido una persona solitaria”.

¿Qué rescata de todo ese tiempo sin poder competir?

Publicidad

“Fueron años muy duros, pero creo que han valido la pena. Esto me sirvió para tener un despertar de lo que era, de lo que tenía que cambiar en mi vida. Aún estoy en el proceso de transformar muchas cosas, pues quiero continuar forjándome como una gran persona y deportista”.

¿Ahora quién es Fabián Puerta?

“Un ser más humilde, eso es lo más importante. Así uno no lo quiera, muchas veces la fama y el reconocimiento, debido a lo logrado en el deporte, te saca de casillas y crees que estás tocando el cielo con las manos y no es así. Ya soy más tranquilo y valoro todo lo que me rodea. Me siento mejor persona”.

Publicidad

¿Qué se siente tener tanta fama hoy y al día siguiente salir prácticamente del mapa?

“Es como tocar el infierno, de ese nivel es. En ese momento la fama era algo esencial en mi vida, como que sin eso no fuera capaz de vivir. Al alejarte de ese reconocimiento recibes un golpe duro, un choque fuerte. Pero fue bacano porque te muestra que el deporte es solo eso, un rato, y que solo sirves y eres útil cuando das triunfos. Muchas personas, no todas, se alejan porque ya no estás aportando nada, eso lo tengo claro. Entonces lo fundamental es no dejarse desvivir por un resultado, porque cuando no das nada la gran mayoría te hace a un lado”.

En ese proceso, ¿quiénes lo alentaron para no desfallecer ante una sanción tan severa?

“Se hizo un trabajo clave con mi sicólogo Juan Camilo Arias, quien me ayudó a encontrar de nuevo mi pasión por el ciclismo. Lo que pasa es que antes tenía mucha rabia, sentimientos encontrados a raíz de la sanción y por eso no quería ni ver la bicicleta. No me gustaba ni hacer deporte. Este año que volví a entrenar estaba en 120 kilos, ahora peso 95. Fue darme cuenta de que tenía que trascender esa rabia alrededor de ese problema de dopaje. Mi familia me ayudó mucho, mi hijo Maximiliano fue parte fundamental en este proceso. Sueño con estar en una competencia, que él me esté acompañando y que vibre de la emoción al ver a su papá correr. Además, mi novia Juliana Gallego fue elemental por el respaldo en medio de los cambios de emociones, del vaivén de querer y no volver a competir”.

¿Al final si recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza como último recurso para continuar luchando y demostrar su inocencia?

“Sí, claro que fui al TAS, hasta me tocó prestar dinero, fue la última inversión que hice en el proceso, pero allí también perdí, entonces no hubo nada que hacer”.

Ahora se le nota ilusión por volver a competir...

“Realmente sí estoy entusiasmado por retornar. Esto es algo que he anhelado demasiado en los últimos meses, trasnocho y vivo pensando en ese momento, quisiera que se diera en un abrir y cerrar de ojos. Lo quiero hacer porque el ciclismo me apasiona, es lo que amo, esa es mi motivación, entonces quiero esforzarme para lograr un óptimo nivel para aportar en la Selección”.

Una Selección en la que ya hay otros deportistas jóvenes que vienen haciendo cosas importantes como lo hacía usted, ¿qué opina de esto?

“Más que la camada buena que hay de corredores, y la cual lideran Kevin Santiago Quintero y Cristian Ortega, es la motivación mía por volver. Hace un tiempo yo giraba alrededor del ciclismo, ahora tengo otras prioridades. Uno ve los resultados de estos muchachos, y ¡wow!, se queda uno sorprendido. Sería fantástico poder estar en el punto en el que se encuentran para dar la talla y así complementar un gran equipo de velocidad”.

A sus 30 años de edad, ¿cree que puede estar a la par de las marcas que están haciendo ellos?, ¿siente que logrará ser de nuevo competitivo?

“(Risa nerviosa) Será bravo ganarme un puesto en la Selección por el nivel de los corredores, es un reto gigante. Ese será el triunfo más grande de mi vida. No sé si pueda estar a la par de ellos, creo que eso solo se sabrá en el momento que regrese. Pienso que nada está escrito”.

¿Se traza alguna meta desde ya?

“Tengo claro que voy a entregar todo de mí porque sueño en grande, como con tratar nuevamente de ser campeón del mundo y dejar huella en Olímpicos. Hay una certeza grande: estoy preparado para el triunfo y la derrota. Independiente de lo que suceda, quiero regresar a la bicicleta, por mí, para sentirme vivo, porque esto es lo que me mueve y motiva. Me gusta ser competitivo. Si llegan o no las victorias me quedará la tranquilidad de que di todo de mí”.

Pero también se le nota reflexivo, ¿por qué?

“Es que quiero que la gente se dé cuenta que a pesar de las adversidades sí se puede volver a resurgir, eso es lo más lindo. Muchas veces, no solo en el deporte sino en la vida, pasan cosas que te derrumba y crees que no hay solución. Ante eso, buscas el suicidio. Esa opción pasó en un momento por mi cabeza. Pero pese a sentir el peso de esa cantidad de problemas no busqué la salida más fácil sino que lo afronté, así me haya llevado mucho tiempo y acá estoy de nuevo. Si yo pude, sé que otros también, con su preparación y fuerza mental, lo pueden hacer” .