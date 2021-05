Buenas predicciones

“Es un fuera de serie, parece de otro planeta, otro como él nace cada 20 años”, así lo describió su primer mentor en el pedalismo de Europa, el italiano Gianni Savio, quien le abrió las puertas, en 2016, en el equipo Androni, de donde saltó, tras dos temporadas, a la máxima categoría de este deporte con el equipo Ineos, y en el que gracias a sus condiciones se ganó, rápidamente, la condición de líder. Tanto que, otras estrellas de este deporte como los británicos Chris Froome, campeón cuatro veces del Tour, y Geraint Thomas, vencedor de esa carrera en 2018, le devolvieron favores al terminar trabajando para él.

En agosto de 2017, y sabiendo que su destino lo iba a encarar con la escuadra británica luego de estar a la altura en diferentes competencias ante deportistas de élite, Egan se presentó al Tour de l’Avenir, la carrera francesa más importante del mundo para corredores sub-23, la cual, respaldado por uno de sus grandes escuderos y con quien se reencontró en el Ineos -Daniel Martínez- mostró una superioridad admirable para adjudicarse la prueba.

En ella, uno de los organizadores, nada más y nada menos que el francés Bernard Hinault, campeón de cinco tours de su país, tres giros de Italia y dos vueltas a España, en charla con EL COLOMBIANO, se sorprendió del nivel de Egan. “No parece un chico de 20, corre como uno de 30. Es inteligente, con mentalidad fuerte, ambicioso, soñador, si sigue así llegará lejos”.

Por su parte, su excompañero en el Ineos, el inglés Froome, aseguró sobre el cundinamarqués: “El futuro próximo le pertenece”.

Antes de esa afirmación, Jenaro Leguízamo, especialista en entrenamiento deportivo quien tuvo la oportunidad de evaluar las capacidades del corredor, pensó que sus máquinas se habían dañado al ver los datos que arrojó el pedalista en los exámenes que le practicó.

En 2015 señaló: “Quedé tan sorprendido en esa evaluación que dije que este ‘pelaíto’ no logrará un título del Tour de Francia sino dos, tres o más. También, que ganará las otras dos grandes. No solo tiene mentalidad y visión; sus valores físicos son impresionantes. Posee un nivel de oxígeno altísimo, va bien en el ascenso, plano y contrarreloj”.

Palabras comprometedoras que no quedaron en el aire. “El tiempo poco a poco me ha venido dando la razón, pero no quiere decir que porque yo haya dicho eso me convierta en una especie de nostradamus, yo no tengo ningún poder de clarividencia. Es sencillamente lo que la ciencia es capaz de llegar a predecir con unas pruebas fisiológicas hechas con un buen método. Me reafirmo en que Egan ganará las tres grandes y repetirá”, agrega Leguízamo.