El gran sueño de Egan Bernal: volver al Tour de Francia después de casi 3 años

“Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es un objetivo que tengo desde el comienzo del año”, le dijo el cundinamarqués a la agencia EFE en la presentación de los equipos que participan en “La Volta”.

Sin embargo, Bernal dijo que su participación en la Grande Boucle dependerá de si está bien físicamente o no para el primero de julio, que es la fecha en la que empieza la carrera. “El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir. El deseo más grande que tiene es que se le den las cosas. Participar, aunque no sea para ganar”, manifestó Bernal.