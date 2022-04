Daniel Felipe Martínez del equipo Ineos ganó la cuarta etapa de la Vuelta a País Vasco, tras un gran remate para superar a sus rivales sin opción y a un especialista al sprint como Julian Alaphillippe.

Al final de la etapa en la transmisión oficial el colombiano de Ineos manifestó: “le gané a rivales muy duros con mucha calidad como Alaphillippe, pero sentía bien, tenía buenas piernas y sabía que el sprint era hacía arriba y por eso me decidí hacerlo, cuando vi que a falta de 200 metros ya no me pasaba nadie me dije, bueno de aquí hasta que se me exploten las piernas”.

De igual manera, el corredor se mostró feliz por la victoria, y enfatizó en que faltan dos etapas muy duras. “Dos jornadas bastante exigentes, muy duras, así que ha planificar para buscar la victoria”.

Este resultado le permite al colombiano el tercer lugar de la clasificación general.