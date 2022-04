¿Es hora de que a Daniel Felipe Martínez le den la oportunidad de ser el jefe de filas en distintas carreras en el poderoso equipo británico Ineos Grenadiers?

Con las actuaciones que viene desempeñando el colombiano, seguramente pone a pensar a sus directivos.

Este jueves, en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, con un recorrido de 185,6 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y Zamudio, el cundinamarqués volvió a exhibir su clase ante lo más selecto del pelotón internacional.

Martínez, que suena fuerte para llegar al equipo alemán Bora-Hansgrohe en 2023, se impuso al sprint por delante del campeón del mundo, el francés Julian Alaphilippe (Quick Step), segundo, y el italiano Diego Ulissi (UAE), tercero, quien impidió que el líder Primoz Roglic (Jumbo Visma), cuarto, lograra cuatro segundos de bonificación.

Este fue el segundo triunfo del año de Martínez, luego de conquistar el título nacional en la contrarreloj.

Con su actuación, Martínez ascendió al tercer lugar de la clasificación general de la carrera vasca, y de esta manera aspira a un nuevo podio en la temporada después de terminar tercero en la Vuelta al Algarve (Portugal) y en la París-Niza (Francia).

A esta cita llegó como tercero en el orden de liderazgo de su escuadra, detrás de Adam Yates y Tao Geoghegan Hartmar.

“El final fue muy duro y los rivales eran de gran calidad, difíciles de batir, como Alaphilippe. Pero me sentí bien, con buenas piernas y decidí ir al sprint y disputar a fondo. Cuando vi que nadie atacó antes de 200 metros para el final, salí y me encontré con una victoria que me hace muy feliz”, señaló Martínez, ganador en 2020 del Critérium del Dauphiné y de una etapa en el Tour de Francia.

El nacido en Soacha hace 25 años y que cuando está en Colombia se radica en Antioquia para entrenar, dice que su equipo está en buen nivel para aspirar a la general, ya sea con él, que está a 11 segundos de Roglic, y con Adam Yates, quinto, a 18’. Segundo es Remco Evenepoel, a 5”.

“Las siguientes dos etapas son muy duras, por lo que aún pueden pasar muchas cosas. El equipo tiene sus opciones, yo me encuentro bien, pero trabajaremos también para Adam Yates, con quien buscaremos la victoria”, señaló.

Otro que también estuvo batallando por el triunfo en el grupo de candidatos al título fue el paisa Rigoberto Urán (EF), al final 11° en la fracción. Rigo es 12° en la tabla, a 40 segundos de Roglic.

El esloveno, vencedor los últimos tres años de la Vuelta a España, guarda mesura más allá de su favoritismo en la competencia vasca.

“Hasta el final hay que darlo todo. Todavía no me puedo sentir ganador de nada, quedan dos etapas duras y los rivales van a apretar. El sábado veremos quién es el vencedor. Por mi parte, sé perfectamente que para ganar hay que darlo todo hasta el último metro”, dijo Roglic en la meta.

La jornada de este viernes tendrá un recorrido de 163,8 km entre Zamudio y Mallabia. Tras superar cinco premios de montaña, los ciclistas tendrán que desafiar al final otro repecho con un sector al 16 por ciento de desnivel.

El sábado, desenlace final entre Eibar y la meta en alto en Arrate. Colombia ya ganó esta prueba en 2013 gracias a Nairo Quintana; Martínez ilusiona con su arrojo y nivel