“Desde que perdí la pierna, el ciclismo me cambió la vida”: Julián Gil

Cuando estaba en el pueblo prefería guardarla o se las prestaba a los amigos para que dieran vueltas por la cabecera municipal, pero él no se subía. Prefería ir a comer helado con sus hermanos, o sentarse en la cantina de don Tulio a escuchar boleros y viejas canciones románticas.

“Uy, ojalá no me vaya a pasar a mí, qué miedo”, soltó con la voz nerviosa cuando uno de sus compañeros le contó de una muerte en la carretera hacia Yarumal. Julián se había comprado una Discovery 150 con mucho esfuerzo y la usaba para desplazarse de Ituango hasta la represa.

Pero entonces ocurrió el accidente, justo ese frío y opaco 16 de junio de 2019, en pleno Día del Padre. Julián no quería ir al pueblo, y menos después de haber tenido esas sombrías conversaciones sobre muertes y accidentes de tránsito, pero uno de sus mejores amigos, Víctor Marín, lo convenció.

“Vamos hermano, vamos para que esté junto a su papá”, le decía el amigo.

- “No Víctor, si quiere vaya usted, yo le presto la moto”.

“Entonces, ¿va a dejar solo a su papá en el Día del Padre?”.

- “Ah, qué cagada. Hágale pues, vamos para Ituango”, terminó decidiendo.

Salieron temprano. La carretera estaba muy sola y en partes estaba cubierta por una densa neblina. Llegaron antes de las 9:00 de la mañana y se sintieron felices por ver a tantas personas caminando por El Chispero y la Peatonal, las dos calles más importantes de la población. Se despidieron y cada uno se fue para donde sus respectivos familiares.

Al mediodía, después del almuerzo, se encontraron para ir donde Tulio a tomarse unos tragos. Julián andaba con su padre para arriba y para abajo, pero frecuentemente miraba el reloj porque debía volver al proyecto antes de que cayera la noche, pues al día siguiente debía madrugar a trabajar.

Cerca de las 3:00 de la tarde le dijo a Víctor: “Hermano, tenemos que irnos ya”. Armaron sus bolsos, llevaron algo de comida, se despidieron de los seres queridos y encendieron la moto para iniciar el viaje. Salieron del pueblo, Víctor iba manejando, y pronto vieron como el paisaje de Ituango se hacía más pequeño y lejano en la distancia.

Llegaron hasta Agualinda y Julián, que seguía con ese extraño presentimiento, se tocó los bolsillos y notó que no llevaba el carné de Hidroituango.

“Pará Víctor, pará. Dejé el carné, tenemos que devolvernos”.

- “Cómo así hermano, entonces movámonos porque nos coge la tarde”.

Estaban a unos 9 kilómetros de Ituango y Julián, que estaba apremiado, prefirió manejar.

“Vení cambiemos, yo manejo”, le dijo a su amigo. Éste le hizo caso y se pasó a parrillero. Dieron vuelta y regresaron al pueblo. Iban rápido y, justo antes de llegar al Filo de la Aurora, se encontraron con una curva cerrada que impedía ver el resto del camino. Por eso no se dieron cuenta del carro que venía en sentido contrario hasta que fue muy tarde. El carro estaba invadiendo parte del carril y Julián enclochó la moto para eludirlo, pero nada resultó y terminó derrapando. La moto chocó contra el parachoques del vehículo y la pierna izquierda de Julián quedó atrapada en la fricción.

Los dos jóvenes cayeron sobre el pavimento y la moto fue a parar dos metros más adelante. Julián estaba en shock y se miraba con angustia su pierna. Estaba destrozada. Tenía el fémur fracturado y la rodilla partida en dos. Los huesos asomaban por encima de su piel y la sangre corría por todas partes. Víctor estaba bien, sólo un tanto aporreado por la caída.

Las personas que iban en el carro se bajaron para ayudar y llamaron la ambulancia. A partir de ese momento, Julián no tiene recuerdos claros. Sólo se acuerda de haber despertado en el hospital, junto a sus padres y hermanos, con una varilla injertada en su despedazada pierna izquierda.

A pesar de la gravedad de la escena, Julián guardaba la esperanza de recuperarse y volver a su vida normal, pero los médicos lo aterrizaron y le dijeron que le tenían que amputar la pierna para salvarle la vida.

El joven lloró y pataleó; rogó que no le hicieran eso, que por favor no le cortaran su pierna, pero no había nada qué hacer.

Le dieron tiempo para que pensara, pero la operación era urgente. El joven tuvo hasta pesadillas, pero al final se resignó y prefirió salvar su vida. Firmó las autorizaciones y le programaron la cirugía.

Entre tanto, un hombre llamado Luis López comenzó a visitarlo para darle ánimos. También él había perdido una extremidad y era consciente del miedo que tenía Julián, pero supo darle fuerzas, insistiéndole en que la vida no terminaba allí.

Lo tuvieron que amputar por encima de la rodilla porque la infección se había extendido. Al día siguiente de la operación, Julián se sentía extraño, como si su pierna todavía estuviera allí, aunque sólo se veía un muñón vendado y levemente ensangrentado.

Pasaron los días y se acostumbró a su nueva condición. Volvió con su familia y comenzó a salir tímidamente por el pueblo, esquivando las preguntas de sus paisanos.

Estaba triste y sentía que, como persona, no valía para nada. Un día, sin embargo, un hombre llamado Johnny Giraldo se le presentó en la Plazuela de Ituango y le dijo.

“Amigo, ¿a usted no le gustaría practicar algún deporte? Mire que su condición no se lo impide”.

Tal vez fue por la aburrición que lo abrumaba, pero Julián aceptó la invitación y se presentó a atletismo y a natación, pero nunca se apareció por la piscina y a atletismo sólo iba para perder el tiempo.

El alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, conmovido por la historia le dio trabajo a Julián pintando las calles del pueblo. Fue él quien le dio permiso de practicar deportes, los días que quisiera. Pero Julián no se amañó en ninguna de las disciplinas, hasta que un señor llamado Jairo Calle le insistió: “Julián, ¿usted por qué no se anima a montar bicicleta?”.

La pregunta parecía una broma. “Montar bicicleta, yo que nunca aprendí cuando tenía las dos piernas, qué voy a aprender ahora con una sola”, pensaba Julián mientras escuchaba a Jairo.

“No se preocupe por la falta de su pierna, usted puede montar con prótesis”, le aclaró Jairo, quien en ese momento era el principal promotor de ciclismo en Ituango.

“Pero yo no sé montar ni tengo bicicleta”, le dijo Julián un poco enervado.

- “No se preocupe, se la conseguimos, y aprende porque aprende”, expresó Jairo muy decidido.

Faltaba poco para un ciclopaseo entre Ituango y San Andrés de Cuerquia. En ese evento se habían inscrito muchos aficionados y personalidades del pueblo. Julián se puso la meta de aprender rápido para participar.