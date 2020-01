Fabián Puerta habló sobre su suspensión por boldenona

El ciclista antioqueño Fabián Hernando Puerta Zapata, quien ajustó 17 meses sin competencia, debido a un resultado adverso por boldenona, la misma sustancia que le fue detectada a Rober Farah la semana anterior, habló sobre su caso.

Puerta, quien fue notificado de su resultado el 13 de agosto de 2018, tras un control realizado en Cali, sostuvo en Caracol que decidió hablar porque le parece injusto lo que está pasando con los deportistas, a quienes les han encontrado esa sustancia.

Publicidad

“No hablo inglés, pero leí lo de la suspensión. ¿Boldenona? ¿Qué es eso? Llamé a mi médico, el doctor Eduardo Contreras, y me explicó que era una sustancia que le aplicaban al ganado. No tenía idea qué era”.

Lea también: Robert Farah arrojó resultado positivo en muestra antidopaje

Y agregó: “ Desde que fui notificado, ni el Comité Olímpico Colombiano (COC), ni Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte, me hicieron una llamada ni un correo para decirme que salí del programa de deportista apoyado. Indeportes Antioquia, en cambio, me ha brindado el apoyo y no me dio la espalda”.

Finalmente, el corredor confesó que sufrió una depresión muy grande, y que no ha podido tener una buena comunicación con los voceros de la UCI para su defensa.

Publicidad

Vea además: Fabian Puerta rompió el silencio por supuesto dopaje

“Casi que se me van las ganas de vivir con esto de la suspensión. Gracias a mi hijo estoy acá. No es fácil estar en este problema y relacionarme con la gente”, concluyó.