Varias personas han mostrado solidaridad con la deportista, y se han acercado al Hospital de San Rafael, ubicado en la calle 18 sur con carrera 8 sur de Bogotá, para donar sangre para Ana María y orar por su pronta recuperación.

Desde allí, y por medio de un Facebook Live, la propia corredora, consciente, dio agradecimiento a las personas que la han apoyado.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me han ayudado, que han estado ahí para mí, con sus oraciones, donaciones, tanto de pañales como de sangre. Estoy viva de milagro. Quiero agradecer a la Fedeciclismo, a la Liga de Bogotá...”, dijo Ana María, quien mostró no solo su deseo de salir adelante sino también de volver a competir. “Quiero agradecer a la Liga de Paracycling, que no pensé que pudiera estar pero sé que Dios tiene un gran propósito para mi vida”, agregó la deportista.