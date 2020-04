Ciclismo nacional, en pie de lucha

De la ilusión y alegría, a la impotencia e incertidumbre.

Estos estados de ánimo se apoderaron del ciclismo colombiano de la noche a la mañana debido a la crisis por el coronavirus, la cual ya cobró la “vida” de dos equipos de ruta: el Team Onion, de Antioquia, y el Ebsa, de Boyacá.

Ambos, por el tema presupuestal, se resignaron a frenar su existencia esta temporada, mientras que algunos elencos ya empiezan a anunciar rebaja en los sueldos de sus integrantes, como el Supergiros-Alcaldía de Manizales y el Sundark Arawak, y otros, apoyados por los entes gubernamentales, como el Orgullo Paisa, se preocupan por lo que pueda suceder más adelante.

El pasado 9 de marzo nació oficialmente el Team Onion, de categoría sub-23 y bajo la dirección técnica del expedalista Óscar de J. Vargas, tercero en la Vuelta a España de 1989.

En la presentación oficial, su gerente general, María Barrera, expresaba: “Este será un gran reto, que se asume con ilusión. Contar con el apoyo de los patrocinadores para ayudar a estos chicos es algo que llena de entusiasmo”.

Tres días después, en la Clásica de Rionegro, este elenco firmó un debut soñado tras los dos triunfos de etapa de Luis Carlos Chía. Luego, a los 20 días, les llegó una pésima noticia: la no continuidad de la escuadra, como lo recordó ayer el entrenador Óscar de J.

“A fin de mes, y con el abogado, se estaban finiquitando los contratos. Cuando el patrocinador te dice que no puede seguir, no hay nada que hacer. Uno entiende esta situación y no hay manera de refutarla, pero en realidad sí hay tristeza porque, por lo menos, 20 familias quedan a la deriva. Imagínese, son 15 ciclistas, dos directores técnicos, dos masajistas, dos mecánicos, un comunicador, en fin, la realidad es dura”.

Y en el tema deportivo, Vargas va más allá. “Los sueños de todos estos juveniles se ven truncados. A esa edad se anhela estar en una estructura que los forme y lleve por el camino que es, que les permita salir adelante en un deporte que es costoso, ya que los papás ya están estallados de darles lo necesario para que no se rindan con sus metas. Entonces, cuando están encarrilados y dependiendo de ellos mismos para escalar alto y llegar a Europa, es muy difícil soportar semejante golpe”.

Vargas dice que así la temporada en el país se reactive en junio, el grupo de ellos pasará el resto de meses en blanco. “No podemos ir a ninguna competencia porque ya no tenemos patrocinador. Desde ese punto de vista es doloroso porque un montón de corredores va a quedar en el aire”.