El boyacense Adrián Bustamante, del equipo Sistecrédito-GW, se quedó con la tercera etapa del Clásico RCN Cerveza Andina, que se disputó sobre 140 kilómetros de recorrido con llegada en Fresno, Tolima.

Con el triunfo de este lunes, Bustamante también llegó al escalón más alto de la clasificación general, desplazando a Aldemar Reyes, del Team Medellín EPM, que hasta el domingo ostentó la posición de líder.

“Estoy muy contento, quería ganar la fracción y por fortuna se dieron las cosas. Al final lo tenía planeado y tuve las fuerzas para llegar a la meta. No me imaginé que me diera el tiempo para coger la camiseta amarilla, es un sueño, un orgullo y una felicidad inmensa portarla en un Clásico RCN”, comentó Bustamante, al agregar que junto a su equipo trabajarán para defender el liderato.