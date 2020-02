Lo más importante del Tour Colombia es la gente: Hodeg

Álvaro Hodeg espera ser gran protagonista del Tour Colombia junto al Deceuninck-QuickStep, equipo que acumula siete triunfos parciales en dos ediciones de una prueba en la que el genial velocista de Montería espera regresar a la victoria tras finalizar de manera abrupta su 2019 con una dura caída. No obstante, considera que esta prueba es importante por la gente que sale a ver la caravana y se siente feliz.

El sprinter de 23 años, declaró sentir un cariño especial de competir en la prueba de casa. “Esta carrera tiene un espacio muy grande en mi corazón, porque primero que todo es el cariño que tiene la gente aquí en Colombia, creo que no lo recibes en ninguna parte del mundo, entonces correr aquí en casa. Digo en casa porque el cariño de la gente colombiana es demasiado grande. Estoy feliz de tener otra vez a mi equipo acá, ellos están felices de venir otra vez y esperar como siempre poder tener victorias”.

Hodeg confirma que uno de los corredores nacionales que más progresos ha tenido en la especialidad de los sprint es Sebastián Molano. “Sebas es un gran amigo, he corrido con él en Europa varias carreras y veremos quién tiene la posibilidad de ganar, si gana él, felicitarlo y seguramente si gano yo, él va a estar contento”.

El velocista que sufrió una fuerte caída en el Tour de l’Eurométropole a finales de 2019, anunció que poco a poco va encontrando su mejor ritmo de competencia. “Contento porque dos semanas antes de Argentina no sabía si correr o no. Todavía me sentía un poquito adolorido de la muñeca y llegué a Argentina con ganas de entrenar. Pude estar dos días en el podio, no pude ganar pero así es el ciclismo. Estoy contento porque vengo mejorando y esperemos que la victoria llegue pronto”.

El cordobés aseguró que su compañero Julian Alaphilippe será uno de los grandes protagonistas del espectáculo. “Es difícil, hay corredores demasiado fuertes que pueden disputar la general. El año pasado lo vieron con Alaphilippe que estuvo disputando con Egan, pero según él no es un escalador nato. Creo que hay corredores demasiado fuertes que pueden estar siempre ahí, pero el equipo siempre se enfoca en ganar carreras de un día”.

“Él como siempre dice que está tranquilo, que es la primer carrera del año, pero yo conociéndolo bien el año pasado cuando entrenamos en Medellín después del Tour Colombia, que hicimos dos semanas y fue y ganó San Remo, Strade Bianche y que dice que no se siente bien, ya no le creo. Entonces yo sé que segurísimo si no gana va a estar entre los primeros dando espectáculo”. Concretó el pedalista que inicia su tercera temporada con el Deceuninck Quick Step.

El monteriano, tiene grandes expectativas del multitudinario acompañamiento del público. “Segurísimo que la afición va a ser impresionante, el cariño que le tiene la gente aquí a Nairo, Egan, a Miguel Ángel, a todos los colombianos incluyéndome es impresionante. Creo que la afición por la bici va a marcar algo bastante grande en la competencia”.