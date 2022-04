“Causó mucha impotencia, pues viajaba a los cinco días para los Emiratos a encontrarme con mis compañeros. Tenía ambición de empezar bien el año con mi nuevo equipo, estaba entrenando súper duro para llegar bien preparado y ratificar con buenos resultados por qué se habían fijado en mí. Pero son pruebas que Dios te pone en el camino y no hay nada qué hacer, solo mirar hacia adelante”.

“Del hombro una vez y del tobillo y de la muñeca derecha en dos ocasiones. Este martes me vuelven a operar de la muñeca, tengo fe de que todo saldrá bien”.

“Muy pocas personas sabían por lo que estoy pasando, el tema estaba en reserva ya que fue un accidente de tránsito y no en la bici. Estaba en un restaurante en Medellín, y de vuelta a la casa, se nos atravesó un carro, no era mi día. Tenía incertidumbre de lo que iba a pasar con las operaciones. Pero ahora estoy mejor y por eso quise contarles a mis seguidores de lo que sucedía, y más porque me preguntan mucho sobre cuándo retornaré a competencias”.

“Los médicos me decían que posiblemente no iba a volver a caminar”. Así confiesa el pedalista monteriano, uno de los grandes velocistas del mundo que, después de tres meses y cinco cirugías, rompió el silencio para hablar del momento más complicado que ha atravesado en sus 25 años de vida.

Y hay una frase en su perfil de wasap que dice: “no tengas miedo, solo ten fe”...

“Es que los médicos consideraban que no iba a volver a caminar, sobre todo por la lesión del tobillo derecho que en realidad fue bastante fuerte. Entonces cuando estás mal la bici pasa a un segundo plano. Solo piensas en poder estar bien, en mover tus manos, tus pies... Son desafíos que te pone Dios, por eso siempre digo que solo tengo fe en lo que Él quiera. Si me da la oportunidad de volver, como se está presentando ahora, daré lo mejor de mí”.

¿Por qué duró tanto tiempo en silencio?

Publicidad

“Para una persona activa estar tanto tiempo en cama o silla de ruedas es difícil. Al comienzo me sentía mal, triste, pensando en mi futuro, por lo que no quería una opinión sin saber qué iba a pasar conmigo. Ahora ya me siento mejor, volví a nacer”.

¿Da motivación la paciencia y el compromiso que ha tenido su nueva escuadra y más al saber que aún no debuta con ella?

“Total, siento demasiada alegría. Tengo una deuda grande con mi equipo. Desde que tuve el accidente me ha apoyado ciento por ciento, y eso que antes apenas había tenido diez días de concentración con este conjunto. Cuando vuelva haré lo mejor posible para retribuirles todo el apoyo brindado”.

Eso da cuenta que no se rinde y que crece la ilusión de competir...

“Es cierto, y que con ellos quiero lograr los mayores objetivos que me he trazado en mi carrera. Me dio motivación ver la recuperación de mis otros colegas, entre ellos Egan Bernal y Daniel Arroyave. Así como ellos seguiré luchando para retornar a la bicicleta, por ahora todo es de paciencia”.

Tras lo sucedido en este comienzo de año, ¿cuál ha sido su mayor aprendizaje?

“Los momentos más simples, valorar cada instante, entender que la vida no es materialismo, que lo valioso son los detalles del corazón. Estar más apegado a Dios, así como a la familia. Llevaba tiempo sin estar más de una semana con mis padres, eso es especial, sobre todo cuando duermes con ellos, cuando te ayudan a bañarte, ese acompañamiento lo agradezco demasiado”.