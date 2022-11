A sus 40 años, esta mujer logró no solo ser una de las más destacadas en el país, sino que brilló a nivel internacional, junto a su esposo Juan Manuel Lemus. En 2012 fue la cuarta mejor del mundo en el torneo celebrado en Nueva Zelanda.

Tras una larga lucha, Carolina logró que le practicaran la sedación paliativa terminal (procedimiento que consiste en disminuir la consciencia de la persona enferma mediante ciertos medicamentos para evitar el sufrimiento causado por síntomas que no pueden ser controlados por los tratamientos disponibles).

“No podía descansar, comer o beber nada, perdió mucho peso y no podía caminar, estaba sufriendo bastante”, relató Óscar.

Luego sufrió una recaída y esta vez se vio afectado el colón y otros órganos, además no cicatrizó bien las heridas.

En la primera semana de agosto Carolina se realizó unos exámenes, en los que le diagnosticaron cáncer gástrico. Inicialmente le hicieron una cirugía, pero en la misma los médicos se encontraron con un panorama poco alentador. En esa primera intervención retiraron algunos órganos, pero el cáncer estaba muy avanzado por lo que no pudieron hacerle tratamiento con quimioterapia.

“Un día no pudo dormir bien y le dolía el tórax, le costaba respirar, por lo que dijo que a su regreso iba a hacerse unos chequeos”, comentó Óscar.

Carolina murió el domingo y ahora su familia quiere rendirle un homenaje, siguiendo con el proceso deportivo que ella sembró.

Su hijo, la despidió en redes con dos frases: “obsérvame desde donde estés, que te haré una madre muy orgullosa” y “siempre vivirás en mí”.

Su esposo escribió en redes: “siendo las 6:20 a.m., no sé si sentirme triste o feliz. Carito ha logrado su objetivo de irse al cielo con la bendición de todos. Por favor estar listos para despedirla como ella nos lo pidió. Ahora es un angelito más en el cielo y desde allí nos cuidará a todos. Tuve la fortuna de tomar su mano en sus últimos suspiros y no sentí miedo. Creo que fue un momento feliz y simplemente se tranquilizó para volar muy alto”.