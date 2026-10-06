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Carlos Alcaraz ganó el torneo de Tokio, primer título desde su regreso de la lesión

Con este triunfo, el tenista murciano alcanzó los 27 títulos en su carrera profesional, siendo el tercero en la temporada tras coronarse en el Abierto de Australia y en Doha.

  • Carlos Alcaraz, vencedor en Tokio, es actualmente el número tres del tenis mundial. FOTO AFP
    Carlos Alcaraz, vencedor en Tokio, es actualmente el número tres del tenis mundial. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 49 minutos
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El tenista español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Tokio, el primer título desde la lesión de muñeca que lo tuvo apartado del circuito más de cuatro meses, tras derrotar este martes al checo Jiri Lehecka en dos sets, por 7-6 (7/4) y 6-4.

Es el 27º título en la carrera del español, actual número 3 del ranking del tenis, y el tercero en lo que va de año tras el Abierto de Australia y Doha, antes de sufrir la lesión que lo apartó del circuito, al que volvió en el US Open, en agosto pasado.

“Estoy muy feliz de poder levantar un nuevo trofeo, empezaba a hacerse largo...”, bromeó Alcaraz tras su victoria.

Más en serio, admitió haber pasado por dificultades durante todo el torneo: “No siempre jugué mi mejor tenis, pero siempre conseguí encontrar la solución. Hoy, sin duda, he jugado mi mejor partido de la semana”.

Lea: Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros por lesión: ¿que le sucedió?

Ganar el título “significa muchísimo”, destacó.

Durante el tiempo de baja “se te pasan por la cabeza muchos pensamientos negativos, si vas a volver sano, si vas a ser el mismo que era antes (...), pero intenté apartarlos todo el tiempo”, explicó Alcaraz tras su victoria.

“Mi equipo y yo sabíamos que cuando regresara iba a estar sano al cien por cien”, añadió el murciano, que a sus 23 años es el tercer jugador en activo con más títulos en el circuito, por detrás de Novak Djokovic (101) y de Jannik Sinner (30).

Primer cabeza de serie y defensor del título, Alcaraz tuvo que esforzarse ante el número 19 del mundo, sobre todo en el primer set, cuando tuvo que superar un break de entrada para llevar el desenlace al “tie break” y ganar el primer parcial.

La segunda manga también fue muy igualada, hasta que Alcaraz quebró el servicio de Lehecka en el séptimo juego y conservó la ventaja para cerrar el partido en una hora y 37 minutos de juego.

A Shanghái sin Sinner

Hasta ahora sólo dos tenistas habían logrado conservar su título en la capital japonesa: el sueco Stefan Edberg (1989-1991) y el estadounidense Pete Sampras (1993-1994).

Tokio era el tercer torneo que disputaba Alcaraz desde la lesión de muñeca que sufrió en abril en Barcelona y que le mantuvo apartado de las pistas hasta el US Open, donde alcanzó los cuartos de final.

Luego solo había jugado la Laver Cup, un torneo de exhibición que enfrenta a Europa contra una selección de tenistas del “Resto del Mundo”.

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El título de Alcaraz, además, llega apenas unas horas después de que su gran rival y número 1 del ranking, el italiano Jannik Sinner, anunciara que ponía fin prematuramente a su temporada debido a una persistente lesión de rodilla.

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Alcaraz afrontó la final con un balance de 3-1 en sus enfrentamientos previos con Lehecka, que buscaba conquistar su primer título del año.

El español tiene previsto ahora disputar el Masters 1000 de Shanghái a partir del miércoles, torneo en el que no compitió el año pasado, tras ganar también en Tokio, por “problemas físicos” que atribuyó al apretado calendario de la ATP.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A quién derrotó Carlos Alcaraz en la final del torneo de Tokio y cuál fue el resultado?
Alcaraz venció en la final al checo Jiri Lehecka en dos sets, con un marcador de 7-6 (7/4) y 6-4, en un partido que duró una hora y 37 minutos.
¿Qué lugar ocupa Alcaraz entre los jugadores en activo con más títulos?
A sus 23 años, Alcaraz se consolida como el tercer tenista en activo con más títulos en el circuito ATP, situándose únicamente por detrás de Novak Djokovic (101) y Jannik Sinner (30).
¿Qué récord histórico igualó el español al consagrarse en el torneo de Tokio?
Al defender exitosamente el título conseguido la temporada anterior, se convirtió en el tercer tenista en la historia en revalidar la corona en Tokio, logro que antes solo ostentaban Stefan Edberg (1989-1991) y Pete Sampras (1993-1994).

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