A pesar de que no tuvo mucho tiempo para prepararse, Camila venció a la rumana, después de remontar un 3-6 en el primer set, imponiéndose 6-3 y 7-5 en el segundo y el tercero. De esa manera avanzó a la segunda ronda del Grand Slam francés.

Osorio empezó a llorar de alegría. No creía lo que le habían dicho. Ella, que estaba decepcionada, pensando en que estar bien ubicada en el ranking de la WTA (casilla 84) no le había servido para nada y que la fortuna le había dado la espalda, se enteró de repente que debía prepararse para jugar con la rumana Ana Bogdan (66 del mundo) en el duelo por la primera ronda. En ese momento, la montaña rusa de emociones que vivió en los días previos se detuvo.

“Fue un partido duro. No sabía qué hacer en el primer set. No estaba siendo tan positiva. Pero luego dejé de quejarme y eso me ayudó a controlar mis emociones, empecé a estar más concentrada en que podía ganar y creo que esa fue la clave para el triunfo”, dijo Camila en la rueda de prensa posterior al duelo.

La nortesantandereana enfrentará en la segunda ronda a la belga Elise Mertens (28 de la WTA), en juego que está programado para este miércoles en horario aún por definir.

Camila midió fuerzas con la europea en la primera ronda de la edición de Wimbledon de 2022. Esa vez perdió con parciales de 6-1, 2-6, 2-4, en un encuentro en el que tuvo que abandonar la cancha después de lesionarse el tobillo.