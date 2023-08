“No fue un partido fácil, ella juega increíble y yo no me sentí bien hoy”, reconoció Jabeur, que se abrazó y mantuvo una conversación con la colombiana en la red.

Osorio “es una gran persona y me preguntó si me sentía bien. Yo le dije que no y ella respondió que yo era una guerrera. Me disculpé por pedir un médico en la pista”, señaló.

En su camino hacia su ansiado primer título grande, Jabeur enfrentará en la segunda ronda a la checa Linda Noskova, de 18 años, que aplastó a la estadounidense Madison Brengle por 6-2 y 6-1 en solo 52 minutos.

Jabeur, de 29 años, atravesó por grandes dificultades para apoderarse del primer set frente a Osorio, de 21, a quien había derrotado con claridad dos años antes en este mismo escenario.

La colombiana, que había logrado superar la primera ronda en las dos ediciones anteriores, perdió el servicio a la primera oportunidad y llegó a verse 4-1 abajo.

La aguerrida tenista de Cúcuta reaccionó entonces encadenando dos quiebres y cuatro juegos seguidos para empatar 5-5 aprovechando los problemas que ya sufría Jabeur.