María Camila Osorio tendrá nuevamente el público en su contra este miércoles (después de las 10:30 a.m) en la segunda ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que se disputa en París.

Luego de eliminar el pasado domingo a la francesa Tan Harmony (6-4 y 6-3), la cucuteña, actual número 66 del ranking mundial de tenis, se medirá ahora a otra local, Diane Parry, 97 del ranking

Parry viene de lograr su mejor triunfo como tenista luego de vencer en primera ronda a la campeona defensora del certamen francés, la checa Barbara Krejcikova (1-6, 6-2 y 6-3), actual 2 del mundo.

Será un duelo entre dos promesas de este deporte. La colombiana tiene 20 años de edad mientras que su rival cuenta con 19.

“Será un partido difícil, pero quiero entrar a competir, que es lo que me gusta. Hace nada estaba en mi casa, en la cama, lesionada –molestias de espalda–, mirando los partidos por la tele. Tener estas oportunidades es una bendición. Las oportunidades son para aprovecharlas, pero también para disfrutarlas”, dijo Osorio, ahora la única representante en el certamen galo tras la eliminación este martes de los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

“En este tiempo he jugado muchos partidos, he hecho mucho entreno, y también he tenido lesiones. Todo eso te hace madurar, te ayuda en el proceso. Es un camino largo, con altibajos. Hay que estar centrado, no emocionarse tanto con las victorias ni decepcionarse con las derrotas”, aseguró a EFE Osorio tras vencer a Tan Harmony, 106 de la WTA.

La colombiana, que sorprende con su nivel, también suma aprendizajes. “Cuando entro a la pista no voy solo a ver qué pasa, tengo un plan, sé qué puedo hacer, tengo mis tiros. Hay días que no salen y estoy aprendiendo a buscar soluciones cuando no se dan. No me resigno con las cosas malas, voy a buscar como darles la vuelta”, agregó la criolla, quien el jueves, en dobles y en compañía de la ruma Irina-Camelia Begu, se medirán el certamen ante Chan Hao-ching, de China Tapéi, y la japonesa Shuko Aoyama.

Adiós tempranero

El evento de dobles de Roland Garros tuvo este martes una sorpresa tras la eliminación de una de la parejas más estables del circuito profesional, los colombianos Farah y Cabal, que iniciaban su torneo número 200 juntos, 40 de ellos en la categoría Grand Slam. “Le doy mucho valor a la lealtad de ambos estos años. Hemos creído en el proceso y buscado cómo se puede sacar adelante una situación cuando no salen los resultados para poder llegar a cumplir las metas”, dijo Farah a la web oficial de la ATP.

Sin embargo, en su reñid partido, los vallecaucanos cayeron en su debut frente a la dupla integrada por el francés Benoît Paire y el español Albert Ramos por 7-6(4) y 7-6(4).

La pareja colombiana ha sumado 19 títulos, entre ellos Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos de 2019 y alcanzado durante semanas el número 1 del mundo, pero Roland Garros se les resiste.

Han logrado cuadro veces las semifinales en la arcilla de París, todas ellas en el último lustro