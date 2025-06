Bicicrosistas paisas se colgaron 62 medallas en la Copa Nacional de BMX en Bogotá

La gran figura de Antioquia fue Gustavo García, quien alcanzó cuatro títulos; mientras que con dos oros se destacaron Iván Granado, Matías Rubiano y Martín Vásquez.

“Me siento muy feliz y contenta por el resultado, sabiendo que hice las cosas bien, muy concentrada en la final, salí a darla toda y logré la victoria, borrando todo lo que me pasó en las rondas clasificatorias y en las semis donde no me fue muy bien, pero en la final me concentré y todo salió de la mejor manera y regreso a casa muy orgullosa”, comentó Nicole Foronda, unas de las medallistas doradas de Antioquia.

La próxima cita será el Gran Departamental en la pista Antonio Roldán, competencia prevista para los días 14 y 15 de junio en las diferentes categorías.