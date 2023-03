El beisbolista cubano Iván Prieto desertó tras la derrota de Cuba en el Clásico Mundial en Miami

“Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran, porque tuve que marcharme, todos pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver”, dice la canción Por si acaso no regreso de la cantante cubana Celia Cruz, que le dedicó a su país en los años en que decidió salir de la isla y exiliarse en Estados Unidos.

Tal vez pensando en esa canción fue que el pelotero Iván Prieto, del equipo cubano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, decidió volarse de la concentración en la que estaba su equipo y quedarse en el país norteamericano, donde hay una gran colonia de isleños.