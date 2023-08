“Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés, sepas que esta estrella también es tuya papá”, escribió Carmona, dejando entrever la posibilidad de estar junto a sus compañeras.

En la noche del domingo, tras conocer el fallecimiento de su padre, la jugadora ya había escrito otro mensaje: “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.