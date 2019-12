¿Vuelta de Berrío a Nacional es una opción?

Uno de los hombres que fue importante para la consecución del título de la Copa Libertadores de Atlético Nacional en 2016 fue Orlando Berrío y ayer su representante indicó que su regreso al club verde es una de las opciones que se están contemplando.

El presidente de Nacional, Juan David Pérez, ha dicho que repatriar jugadores con la situación financiera del fútbol colombiano es casi imposible y que únicamente se ha hecho excepciones como ocurrió en su momento con Víctor Aristizábal y Juan Pablo Ángel que se acomodaron a las condiciones del mercado.

Al ser preguntado por laposibilidad del regreso de Berrío y lo que había dicho su representante, Pérez indicó que Nacional no lo ha contemplado. “A mí no me han hablado de él”.

Sin embargo, mirando, Berrío encajaría entre las posiciones que el técnico Juan Carlos Osorio pidió reforzar. Además, el entrenador lo conoce bien. Fue precisamente él quien lo recuperó cuando estaba en Patriotas y lo potenció en el club verde pese a la resistencia de un sector de la hinchada.

En 2016 Reinaldo Rueda le dio continuidad al delantero cartagenero, quien terminó siendo uno de los pilares fundamentales para alcanzar el título del torneo continental.

Lo claro es que el club brasileño Flamengo, que se encuentra disputando el Mundial de Clubes ya informó que el colombiano no forma parte de sus planes para 2020 y será negociado.