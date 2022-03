Una imagen al final del primer tiempo frente a Olimpia llamó la atención. Era la de Sebastián Gómez arengando a sus compañeros y regañándolos porque sabía que no habían hecho bien las cosas.

Su mueca, de rabia e impotencia, era la que tenían muchos hinchas en la tribuna, que esperan que este domingo (8:15 p.m.) las cosas sean distintas y puedan celebrar con un gran sonrisa en el clásico antioqueño.

De a poco Sebastián, con 25 años de edad, se está convirtiendo en uno de los líderes del equipo verde, y es que carácter no le falta, porque lo forjó desde niño en el barrio Andalucía La Francia de la Comuna 2 de Medellín.

Por eso, para el momento crítico que vive Nacional, y de cara a este encuentro en el estadio Atanasio Girardot ante su rival de patio, necesita contagiar al grupo de su actitud.

Publicidad

“No estamos dando el cien por ciento y cada uno deberá revisarse”, dijo Gómez en la previa a este partido.

A él, venir desde abajo, le ha permitido aprender que las cosas se consiguen con esfuerzo y sacrificio, que nada es gratis.

“Con mi profesión trato de darle a mi familia lo que antes no teníamos: una mejor calidad de vida. No quiero decir que antes no valorábamos lo poco que teníamos, solo que ahora es mejor. Vivo en un lugar más tranquilo, al lado de mis padres y hermanos. Siendo otro podría haberme ido a vivir solo, pero somos una familia unida”. Asi es como este volante quiere ver a Nacional, más unido que nunca para salir de esta crisis que no le ha permitido recuperar el protagonismo internacional que tuvo en 2016, cuando fueron campeones de la Libertadores.

Publicidad

Sin embargo, ganar un clásico sería el revulsivo ideal para recuperar la confianza y mantenerse en los primeros lugares de la Liga, cuyo título aspira conseguir tras cinco años de sinsabores (la última vez que lo logró fue en 2017).

Sebastián es un hombre de fe, esa que le ayudó a cultivar su esposa María Camila, quien siempre le insiste que tenga tranquilidad, que los tiempos de Dios son perfectos y eso para él ha sido un impulso para seguir adelante. Cuenta con el apoyo de toda su familia y eso es fundamental.

Sabe que por su edad, y si no se atraviesa ninguna lesión grave, aún le quedan muchos objetivos por cumplir en el fútbol, pero su visión va más allá. Quiere estudiar Entrenamiento Deportivo para ayudarle a los niños de su comuna y por eso ya tiene una escuela de fútbol en el barrio.

Publicidad

“Me parece que el deporte salva vidas. Puede que no todos sean futbolistas profesionales porque no es fácil, pero sí me gustaría garantizar que sean personas de bien y no cojan vicios”.

Entiende el malestar de los hinchas verdes por lo sucedido con el equipo, porque antes que jugador se considera un aficionado más. Además, encuentra en sus hermanos a sus mayores críticos: Santiago, que es de la barra De Los Del Sur y es el que más lo critica, pero también lo alienta. El otro es Felipe, que también es futbolista , al igual que su hermana.

“Presión tenemos todos los días y más en un equipo como Nacional y en un momento en el que no hemos conseguido un título de Liga. Llevo varios años acá y he aprendido a lidiar con esa presión. El jugador que esté en Nacional sabe que hay que salir a ganar, correr y dejarlo todo por la camiseta”. Agregó que el no tener aún un técnico en propiedad no es una excusa. “Nosotros somos los únicos responsables y los que podemos revertir esta situación”.

Publicidad

Ante Medellín tendrán una nueva oportunidad de reconciliarse con la hinchada y alcanzar un triunfo que les devuelva la confianza.



Arregui, pieza clave de Comesaña

Adrían Arregui se ha convertido en pieza clave del medio campo de Independiente Medellín en el inicio de la Liga Betplay 1-2022 y se espera que también lo sea este domingo en el clásico paisa frente al Atlético Nacional, que se cumplirá a las 8:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

Arregui sabe que la deuda escarlata, en este inicio de temporada, es en condición de visitante, y que mejor forma de saldarla que con un triunfo ante el rival de patio, que hará las veces de local.

El mediocampista ha participado en todos los partidos del DIM este semestre, lo que refleja la importancia que tiene en este proceso. El argentino suma 744 minutos en este campeonato y en seis de los nueve encuentros que el elenco rojo ha tenido en esta Liga, ha actuado de principio a fin, menos frente a Tolima (45’), Atlético Junior (85’) y Águilas Doradas (75’).

A las destacadas presentaciones que ha tenido en la Liga 1, en las que la entrega en el terreno ha sobresalido, se le suma el golazo que anotó en el juego anterior ante Rionegro, en el que el Rey de Corazones se impuso 4-0.

Precisamente, la emotividad que exhibe Arregui en la celebración de los goles es el reflejo del amor que tiene el jugador por esta institución, a la que llegó en 2019. También evidencia la pasión con la que vive los partidos, la cual es aún más notoria en los clásicos regionales, los que afronta con el carácter y la personalidad propias del futbolista argentino.

DIM, con la moral en alto

La goleada que logró en la novena jornada tienen a Julio Avelino Comesaña y sus dirigidos con la moral en alto de cara al duelo regional número 324, por todas las competencias.

Aunque para efectos de logística y taquilla será visitante, en Medellín hay un entorno de positivismo por los resultados que ha consechado este sementre en el Atanasio, donde suma puntaje perfecto producto de los triunfos frente a Deportes Tolima (1-0), Deportivo Cali (2-0), Cortuluá (3-1), Atlético Junior (2-0) y Águilas Doradas (4-0).

“Los clásicos tienen un condimento diferente a los demás partidos y es la emoción, que juega un papel importante porque son dos equipos de la ciudad, con un gran arraigo popular y un gran poder de convocatoria”, expresó Comesaña.

En el DIM no se quieren distraer con el ambiente enrarecido que trae el rival, que el jueves anterior fue eliminado por Olimpia, en la fase 2 de la Copa Libertadores, máxime que en la Liga están bastante parejos. El Verde suma 17 puntos, mientras que el Rojo acumula 15.

“Cada uno se juega lo suyo, nosotros estamos tratando de estabilizarnos, de dar otro paso adelante, mientras que Nacional está tratando de salir de un momento de incertidumbre. Estos son dos clubes muy importantes y por eso este encuentro despierta, de algún modo, una especie de morbo”, agregó el estratega colombo-uruguayo.

El Rojo con mucho en juego

En este encuentro el Equipo del Pueblo, al igual que su adversario, tiene mucho en juego. De obtener los tres puntos haría moñona, pues llegaría a 18, rebasaría a su rival de plaza en el escalafón e incluso podría quedar a menos de un partido del liderato.

Más allá de este hecho, que seguramente tiene una alta importancia para el hincha, ganar sería un importante incentivo anímico de cara al debut en la Copa Sudamerica, competencia en la que debutará la próxima semana.

En el certamen continental el DIM rivalizará con el América de Cali en la primera ronda. El miércoles, a las 7:30 p.m. recibirá a los Diablos Rojos, y ocho días después lo enfrentará en el Pascual Guerrero, donde se definirá cuál avanza a la fase de grupos.