No cabe duda que dentro de la estructura que tiene el técnico Hernán Darío Herrera con Nacional, Sebastián Gómez es el pilar del funcionamiento del equipo y así lo demostró cuando regresó en el segundo tiempo frente al Unión Magdalena, lo que le alcanzó para ser elegido como el jugador del partido.

No en vano, el futbolista se ha ganado la cinta de capitán y el grupo lo extrañó tras su lesión de tobillo en el inicio de este semestre.

Por eso, 45 minutos en Santa Marta le bastaron para demostrar por qué su presencia le cambia la cara al plantel.

Este sábado (8:00 p.m.), ante Bucaramanga, regresará a la formación titular para contagiar a sus compañeros con juego sobrio, ordenado, disciplinado y de gran despliegue físico.

Además, es uno de los grandes ídolos de la hinchada porque no saca disculpas cuando al club le va mal y les habla de frente a sus compañeros, como lo hizo en una entrevista con esta diario cuando manifestó que “el que no aguante la presión en Nacional no sirve para estar acá”.

Pese a que el Verde suma tres fechas sin perder en la Liga Betplay-2, tras las victorias 3-1 sobre Pasto y 0-2 ante Alianza, y el empate 2-2 con Magdalena, el conjunto todavía no convence con su fútbol y aún está distante del que fue campeón en el primer semestre.

De eso es consciente el técnico Herrera, quien asegura que está trabajando en ese propósito.

Ante Bucaramanga será una buena oportunidad para mejorar y lograr tres puntos que vuelvan a acomodar al club paisa dentro del grupo de los ocho.

Para ese objetivo, la presencia del capi Gómez es fundamental y su aporte, indudablemente, marca la diferencia