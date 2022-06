La ilusión que tiene la hinchada verdolaga de ganar el título 17 es la misma que tiene el capitán Sebastián Gómez de conseguir su primera estrella como jugador del equipo profesional. El volante, que se formó en las divisiones menores de Nacional desde que tenía 14 años, afirmó que sabe de la importancia de este partido y lo que esto representa para los seguidores en la ciudad y todo el país.

“Yo siempre he estado agradecido con Nacional, porque ellos me ayudaron. Si no aparece en mi vida, no sabría que fuera de ella. No sabes todas las emociones que uno siente al poder competir un título con el equipo que uno ama. Yo que soy de barrio sé lo que la gente quiere que uno exprese en la cancha. Todos sabemos lo que nos jugamos. Queremos poner a la institución en lo más alto y esperamos que así suceda”, aseguró el futbolista que creció en Manrique en la última rueda de prensa que dio el cuadro verde anoche en el Atanasio.