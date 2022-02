El resultado de esta noche en estadio Atanasio Girardot frente al Unión Magdalena tendrá un componente anímico determinante para Atlético Nacional, previo al viaje a Paraguay donde el próximo jueves (7:30 p.m.) se enfrentará a Olimpia por la Copa Libertadores.

Por eso los jugadores y el cuerpo técnico verdolagas solo piensan en el triunfo ante los samarios, forjado con buen fútbol y espectáculo, para dejar atrás las críticas y enrutarse al reto mayor de este año.

El conjunto paisa necesita la aprobación y el abrazo de su fanaticada, pues a pesar de su segundo lugar en la Liga Betplay con 14 puntos (66,6 % de rendimiento), cuatro menos que el líder Tolima, aún no se percibe una empatía plena con su numerosa afición.

Dorlan Pabón, al reconocer que hay detalles por mejorar en lo colectivo y en lo individual, les recordó a los hinchas que el respaldo debe ser permanente, “en las buenas y las malas”. Añadió que este grupo, al que calificó como “sano” y en el que según él actúa el que mejor esté preparado antes de cada jornada, “siempre sale a dar lo mejor en la cancha”.

Publicidad

En relación con su desempeño, el popular Memín advirtió que debe “mejorar cositas para tomar mejores decisiones en el terreno”.

A quienes le reclaman mejor nivel, les dijo que trata de no equivocarse y que si lo hace es producto de la ansiedad o el desespero para hacer goles: “Tengo 34 años y cuento con más experiencia, pero no soy el mismo de antes... Tener a la gente contenta es duro, porque las cosas a veces no se dan y los rivales complican, pero doy lo mejor de mí por esta institución. Cuando me retire de este equipo quiero hacerlo por la puerta grande, como cuando volví”.

Al manifestar que vive eternamente agradecido con los seguidores verdes y que lucha por complacerlos, apuntó que el duelo de esta noche (8:15 p.m.) será otro duro examen: “Unión es un elenco complicado y, como sucede con los demás, seguramente vendrá a hacer el mejor partido contra Nacional. Pero nosotros estamos tranquilos, concentrados en el trabajo y con la intención de recuperar los puntos perdidos”.