Tampoco olvida la participación de la Copa Intercontinental , que hoy se conoce como el Mundial de Clubes . Aunque ha tenido innumerables viajes con el equipo, el que se hizo de cara a esta competencia, en la que se enfrentaron a l Milan , es para él uno de los más extraordinarios por la cultura propia de Tokio, Japón, y por lo que significó en ese entonces tener en frente al mejor equipo del mundo, que no en vano venía de ser campeón de Europa, y tenía en su nómina a jugadores como Paolo Maldini, Ruud Gullit y Marco van Basten .

La Liga, pasaporte al verde

Antes de llegar a Nacional, institución que manifiesta “no era tan atractiva como lo es en el presente laboralmente, pues no tenía la misma envergadura”, sumó experiencia en la Liga Antioqueña de Fútbol en los años 80, lo que a la postre fue su pasaporte para llegar al club verde.

“Llegué por algo circunstancial, en ese momento ocurrió una transición de los propietarios y con quienes llegaron yo tenía alguna relación. Esas personas manejaban equipos de fútbol aficionado y fueron quienes asumieron dirigencialmente a Atlético Nacional, no en calidad de dueños, pero sí como administradores, entonces como ellos me conocían me invitaron a participar en el fútbol formativo. Luego, vino la salida del médico que trabajaba en el equipo profesional (Carlos Restrepo) con motivo de una convocatoria a la Selección Colombia en 1987 y entonces yo lo reemplacé”.

Luna asegura que siempre fue hincha del Rey de Copas, como herencia de su hermano mayor, Leonel: “Él desde 1964 ya me llevaba al estadio. El primer Nacional que recuerdo de manera un poco clara, que vi en el estadio y también en el entrenamiento en la Cancha Marte, era ese equipo que tenía como arquero a Ramón Vélez, en el que también estaban Óscar Rossi, Óscar López, Gilberto Osorio, en fin, era un equipo conformado por extranjeros y nacionales, que generalmente se ubicaba en la mitad de tabla, un poco hacia arriba”.

Con una sonrisa en su rostro recordó que en un inicio creía que su paso por el club iba a ser transitorio, “pero ese periodo temporal terminó convirtiéndose en 36 años”.