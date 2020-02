“La rotación es una estrategia”: Geisson Perea

Por john eric gómez marín

Publicidad

Perea es un apellido que ha estado ligado a la historia de Atlético Nacional. En todas sus líneas ha tenido jugadores que portan con orgullo esa denominación: Luis Carlos en defensa (1988-1990 y 1996-1998; Nixon (1993-1994 y 1996-1997) como volante y Edixon (2003-2005) en ataque, solo por mencionar tres que son recordados con cariño por la hinchada porque cumplieron con creces su labor.

Hoy es Geisson Perea, último refuerzo de Atlético Nacional para esta temporada, quien mantiene la dinastía.

El futbolista caleño que empezó su carrera en el 2010 en Centauros, y después pasó por Popayán, Equidad, Real Cartagena, Once Caldas y Pasto, llega a Nacional convencido de sus condiciones.

Habla como si llevara 20 años portando la camiseta verdolaga. Por encima se le nota la decencia, educación, humildad, respeto y conocimiento del deporte que practica. Fue anunciado el jueves y el viernes se puso de cortos e hizo parte de la práctica del club, dejando tan buenas sensaciones que el técnico lo incluyó entre los convocados para el duelo de ayer en el Atanasio ante Jaguares.

Publicidad

Antes de este compromiso dialogó con EL COLOMBIANO.

¿Cuáles son sus expectativas tras llegar a Nacional?

“Muy altas, llego a un club grande en Colombia y espero estar a la altura de lo que significa su historia, que pueda rendir de buena manera pues

la consigna es llegar a ser campeón. Además, enriquecerme del cuerpo técnico y venir a aportar experiencia y un granito de arena para lograr los objetivos”.

Publicidad

¿Por qué se extendió tanto el anuncio de su llegada?

“Se demoró porque un equipo de peso como Nacional requiere de exámenes rigurosos, pruebas que tomaban tiempo y esto ocasionó esa demora”.

¿Se acomoda usted al estilo que propone Nacional de mucho ataque y riesgo en defensa?

“Para eso nos vamos a preparar de gran manera, vengo a enriquecerme de ese trabajo que el profe nos quiere brindar. Es claro que para ganar los partidos hay que ser valientes, tener pundonor dentro de la cancha y jugar con gallardía y este Atlético Nacional está preparado para eso. Vengo a sumarme a eso, obviamente tomando precauciones”.

Publicidad

¿Cómo ve la competencia que hay en su posición?

“Realmente hay jugadores de alto rendimiento con la responsabilidad de que a quien le toque debe hacer un gran trabajo en la cancha. Primero debo conocer bien al grupo, interactuar con sus integrantes, siempre trato de tener diálogo adentro y fuera de la cancha con mis compañeros, esa es la base fundamental para fortalecernos. Vengo a trabajar con humildad, a ganarme las cosas y a representar de la mejor manera esta gran institución para conseguir lo que queremos: ser campeones”.

¿Se puede acostumbrar a jugar en una línea de 3 también en defensa?

“Ya lo he hecho, no en Pasto pero sí cuando estuve en Real Cartagena y en cuando era juvenil todo el tiempo jugaba en línea de tres. Las características que tengo, más la experiencia que he adquirido van a ser factores fundamentales en esa línea de 3 cuando el entrenador lo decida”.

Hablando de características, ¿cuáles son las suyas?

“Tengo muy buen juego aéreo, salida limpia del balón desde atrás con pelota dominada, la velocidad y por supuesto el gol. He contado con esa virtud también y espero también aportar en ese rublo”.

¿Le desmotiva el sistema de la rotación de Osorio?

“Lo veo más como una fortaleza, porque para nosotros, los jugadores, es una estrategia. En Pasto tuve mucha continuidad pero ese es un tema riesgoso por la cantidad de partidos, más los viajes. Así que es un método estratégico que el técnico implementa en nosotros que debemos simplemente estar dispuestos y con las ganas de competir cuando nos toque”.

¿Cuál sería su gran aporte a la defensa de Nacional?

“Vengo de jugar siempre por el sector derecho, así que eso lo tengo interiorizado, pero esto es de conocer a mis compañeros de zaga, sentarme y dialogar con ellos, mirar cuáles son sus virtudes y así fortalecerme también. En defensa hay que tener coordinación y comunicación. Después de eso puedo ver cuál puede ser mi gran aporte. Y después de fortalecerme, retribuirle eso al equipo”.

¿Está preparado entonces para jugar en cualquier posición que lo requieran?

“Todo aquel que juegue en este equipo debe saber que está preparado para la posición que el profesor disponga. Sabemos que es un técnico con mucha experiencia y capacidad y me siento agradecido de venir y enriquecerme de ese conocimiento que tiene el entrenador. Esto es una sensación que me eriza porque he trabajado para conseguir este sueño, tanto mi familia como yo estamos muy contentos y agradecidos de estar en Nacional. Es una meta cumplida, pero para el fútbol no hay techo y hay que seguir creciendo y avanzando de la mano de Dios”.

¿Está listo para debutar ante Jaguares?

“Eso es una decisión que debe tomar el técnico. Ya participé de una práctica, me sentí cómodo y estoy a disposición de cuando quiera el entrenador” n