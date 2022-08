Críticas por doquier le han llovido el árbitro Jhon Hinestroza luego de su desempeño en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay, entre Atlético Nacional y Atlético Junior, que derivó en la clasificación del equipo cafetero a la semifinal.

El juez central dejó de sacar varias tarjetas de lado y lado, que contribuyeron a que el partido fuera interrumpido con frecuencia desde los primeros minutos.

Pero uno de los hechos más curiosos fue el reto de Sebastián Viera a su excompañero Jarlan Barrera. El guardameta incitó al mediocampista a que pateara el cobro, pero este no entró en el juego y dejó que Jéfferson Duque, quien actualmente patea desde los once metros, lo hiciera. No hubo tampoco un llamado de atención.