Sereno y centrado en lo que quiere, además seguro para dónde va. Así es Kevin Leonardo Mier Robles, el arquero de Atlético Nacional quien a sus 22 años está listo para jugar la final ante el Tolima.

Con 30 partidos con el verde, Kevin es consciente de que ha crecido y aprendido mucho, pero que debe seguir en ese camino. Nunca se pone un techo.

Está agradecido por el cariño y el respaldo que los hinchas verdolagas les han manifestado a lo largo y ancho del país, donde como expresa, jamás se han sentido como visitantes.

A tres días del primer duelo por el título, el portero, que tiene como referentes directos a Milton Patiño y René Higuita, habló con EL COLOMBIANO sobre lo que está viviendo y sueña.

¿Cómo está experimentado los momentos previos a la final ante Tolima?

“Muy contento por todo lo que estamos viviendo. Somos merecedores de todo lo que nos está pasando y ahora, a puertas de disputar una gran final, lo que queremos es disfrutarlo al máximo”.

¿Cómo está el equipo al interior para esta instancia?

“Felices, las expectativas son la mejores, todos estamos al 100 %, comprometidos por lo que nos vamos a jugar, que es el título, algo anhelado. Queremos la 17 para nuestra institución, para nuestro gran club”.

¿Para ustedes qué representa una final ante Tolima?

“Siempre es un rival que nos compite, que no deja nada al azar, que se la juega toda. Nosotros también nos estamos preparando para competir al máximo porque es un anhelo que tenemos, porque el club lleva varios años sin celebrar un título en la Liga y estamos convencidos de lograrlo”.

¿Tiene algún significado arrancar en casa y terminar en Ibagué?

“Creo que lo ideal es hacernos fuertes en casa, lo que nos compete siempre es buscar con nuestra gente un buen resultado, con una hinchada que nos acompañan siempre. Además hemos sido unos buenos visitantes, así que nos estamos preparando muy bien para esos dos juegos”.

Le tocó asumir en un momento difícil, se ganó la titular y ahora juega su primera final, ¿qué piensa de esto?

“Me considero muy tranquilo, sereno y me repongo rápido ante la adversidad, es una fortaleza que tengo y una de las mayores virtudes que me han ayudado para alcanzar lo que he hecho hasta ahora”.

¿Cómo ha formado ese carácter?

“No he cambiado nada, desde pequeñito siempre he traído eso, ante cualquier obstáculo siempre me repongo, no me dejó caer por nada, me levanto rápido, esa ha sido una gran virtud y me ha servido bastante ahora en mi desempeño”.

¿Cómo cree será el primer partido en el Atanasio?

“Con todo lo que tenemos a favor me imagino logrando un excelente resultado, con el apoyo de toda nuestra hinchada que ha sido importante empujándonos en cada momento. Creo que va a ser algo a favor para nosotros”.

¿Tiene alguna cábala o ritual antes de un partido?

“No, ninguna, obviamente visualizo lo bueno que va a suceder en el partido, pienso en las pelotas que voy a atajar, los achiques, coberturas, en el juego aéreo, los remates, los pases y todo eso”.

¿Hasta ahora cuál ha sido el partido más especial con Nacional?

“El último ante Junior fue muy lindo por todo lo que la hinchada nos aportó y nos hizo subir en la adversidad cuando íbamos perdiendo, eso creo que es algo muy bueno que tenemos y que nos ayuda para estar en esta instancia”.

¿Qué es lo que recuerda del duelo ante Junior, cuál fue la pelota más difícil?

“Creo que lo más complicado siempre es el juego aéreo, que es una disputa a muerte. Ellos no se iban quitar en ninguna jugada dividida, entonces había que estar con el cuchillo entre los dientes y estar muy fino”.

¿Cómo se prepara día a día para ese alto nivel?

“Lo que trabajo con los preparadores de arqueros es algo que nos fortalece a diario, porque trabajamos muchas acciones reales de juego, cosas que se pueden vivir en los partidos y claro, analizamos a los rivales, a sus delanteros, para conocer cuáles son esas fortalezas que tienen y así estar bien preparados para luego hacerlo de la mejor manera en el partido”.

Luego de su actuación fue el mejor del juego, ¿recibió alguna llamada o mensaje que lo sorprendiera?

“Los mensajes de apoyo y aliento siempre están y los tomo con mesura, con los pies sobre la tierra y la cabeza tranquila”.

¿Con qué sueña?

“Vivir mi presente, agradezco todo lo que estoy viviendo. Ya luego pensaré y analizaré qué se puede venir más adelante”.

¿Cuál es el consejo que siempre aplica?

“La persistencia y la resiliencia, ser valiente, porque son virtudes que he tenido desde pequeño”.

¿Qué significa Hernán Darío Herrera en su carrera?

“Es la confianza que él nos ha dado, es valioso para mí. Solo tengo palabras de agradecimiento para él po todo lo que me ha aportado, por estar jugando, tener ese respaldo significa mucho para mí”.

¿Cuál es la imagen que quiere formar como arquero?

“Que recuerden que soy arquero de buen pie, que aporta mucho y, sobre todo, en salida al equipo, esa es una característica que hay que tenerla porque se juega más al fútbol”.

¿Qué piensa de los arqueros que se están mostrando en la Liga?

“Es afianzarnos, que sepan que en Colombia tenemos talento, buenos porteros. Los colegas muestran muy buen rendimiento, lo demuestran en cada partido, así que lo que queremos es que se fijen más en nosotros y nos sigan dando más oportunidades para mostrar lo que podemos hacer”.

¿Qué hace Kevin cuando no está pensando en fútbol?

“Compartir con mi familia, con mis amigos y estar en casa”.

¿Qué amigos le ha dejado el fútbol?

“Nicolás Hernández, Andrés Reyes, jugadores que han pasado por Nacional. También algunos de la Selección Colombia con quienes pasé un tiempo maravilloso. Vivo muy agradecido por todo lo que compartimos y lo que pude aprender de ellos para mi crecimiento”.

¿Quién es esa persona que le jala las orejas?

“René siempre está ahí y en cualquier momento con todo lo que vivió trata de aportarme más, siempre lo escucho y al profe Milton y a los de divisiones menores que se acercan para aconsejarme”.

¿Qué piensa de ser ejemplo a pesar de estar tan joven?

“Quiero dar ejemplo de persistencia, que vean que a pesar de que soy joven y con poca trayectoria, siempre me esfuerzo, que luchen por sus sueños, que no se dejen vencer nunca, Dios es justo y te pone en el lugar que mereces”.

¿Quiénes están al lado de Kevin?

“Agradecerle a todos los preparadores de arqueros desde divisiones menores que siempre nos acompañan desde que están en Nacional, nos dan consejos y nosotros estamos ahí siempre a la expectativa de hacer lo que nos dicen, aplicarlo. Los más cercanos son el profe Milton Patiño, René Higuita, que siempre están ahí a diario para hablarnos y aportarnos en nuestro crecimiento”.

¿Qué le dice a los hinchas de Nacional?

“Es agradecerles todo el apoyo que nos han depositado. Ante cualquier adversidad siempre nos han respaldado y han sido claves para estar acá. Que estén tranquilos porque todos creemos y vamos a luchar por cumplir el sueño de la 17”.

¿Además de la Selección Colombia con qué sueña Kevin?

“Obviamente ganar la 17. Estoy con los pies sobre la tierra, las cosas van llegando en su momento, y el camino se va abriendo poco a poco para llegar al exterior, me gusta España, Inglaterra, Italia, Alemania, lo más top” .