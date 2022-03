“La idea es estar bien para el equipo, para cuando me necesite, para lo que viene. Me apresuré mucho a estar con el grupo y eso se notó, pero estoy tranquilo porque sé que hay un buen equipo y que a esto todavía le falta. Las cosas no son como comienzan, sino como terminan y el balance se debe sacar es al final de la temporada. Lo ideal es que a final de semestre quedemos campeones y esto ya pasará al recuerdo”, expresó.

Contrato sería evaluado

Mucho se ha hablado sobre el contrato que une a Moreno con el club verdolaga. El jugador fue cauto a la hora de entregar detalles sobre este, pero reconoció que es posible que se analice a mediados del año de acuerdo con la forma en que evolucione su rendimiento.

“Tenemos que esperar a ver cómo terminamos este semestre, el contrato está por toda la temporada, pero debemos esperar; de acuerdo con las circunstancias, se vuelve y se mira a ver qué va a pasar”, explicó.

Gio también se refirió a su posición dentro del campo y contó que en su momento tuvo varias conversaciones con Alejandro Restrepo, quien dejó la dirección técnica del club recientemente.

La idea de esos diálogos era determinar en qué lugar del campo podía hacer un mayor aporte, de acuerdo con sus condiciones, el desarrollo del partido y las características de los rivales.

“Siempre donde he jugado he estado acompañado de un punta. La idea mía es estar en contacto con la pelota, bajar a recibir, que me encuentren en el espacio entre la mitad de cancha y los atacantes, pero teniendo en cuenta que tenemos muchos jugadores en esa posición, como es el caso de Jarlan Barrera, Jeison Guzmán y Andrés El Rifle Andrade, entonces el profe Alejo veía que yo podía ser más eficaz en la parte de adelante, era una alternativa”, reveló.

De otro lado, en medio del positivo ambiente que generaron los recientes triunfos frente a Medellín (2-0), y Jaguares (3-1), los verdolagas preparan el encuentro de duodécima jornada, en la que se enfrentarán con Deportivo Cali, el próximo lunes (6:10 p.m.) en Palmaseca.

“Sabemos que Cali no está haciendo un buen torneo, pero no podemos olvidar que viene de ser el campeón de la Liga y eso lo hace ser un rival importante y fuerte. Independiente de que no está en un buen momento es un rival de cuidado, tenemos que afrontarlo con el respeto que se merecen todos los equipos”, concluyó Moreno.

Nacional es segundo en la tabla con 23 puntos, a tres de Millonarios, que el viernes derrotó 1-0 a Caldas. Por su parte, el conjunto azucarero, que tiene al entrenador Rafael Dudamel en la cuerda floja, es penúltimo en el escalafón, con solo siete puntos