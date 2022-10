Atlético Nacional que se fue adelante en el marcador muy temprano, a los 14 minutos, con el cobro de penal de Jéfferson Duque, pero no pudo ampliar la diferencia ni defender esa victoria parcial, y terminó empatando con el Pereira a un gol.

Ese resultado hace que el verde llegue a 29 puntos, pero mantenga en vilo su clasificación, a falta de una fecha del final del todos contra todos.

Los antioqueños que tenían en el banco al técnico brasileño Paulo Autuori, no pudo concretar las opciones de gol que tuvo en el compromiso, pero además, lució lento en muchos momentos del encuentro, sobre todo en defensa.

Nacional no brilló como en otras fechas y además de lento y errático en algunas acciones de juego, no fue contundente en el ataque, y jugadores como Danovis Banguero y Daniel Mantilla siguen en deuda, por que no están en el mejor nivel.

Andrés el Rifle Andrade tuvo dos oportunidades claras para el gol, pero falló en el remate y la pelota salió lejos del arco defendido por Castillo.

Con el empate, aunque ambos equipos mantienen la opción matemática de clasificar, ya no dependen solo de si mismos para alcanzar la clasificación, ya que Millonarios y Medellín, que jugarán el duelo aplazado el miércoles los podrían superar en puntos.

Minuto 90 +5: Termina el partido en el Hernán Ramírez Villegas con el empate 1-1 entre Pereira y Nacional, ambos mantienen en vilo su clasificación.

Minuto 90 +1: Kevin Mier salva a Nacional con una salida rápida ante un balón que ganó José Sinisterra del Pereira.

Minuto 90: El central Nicolás Gallo anuncia cinco minutos más en el duelo que se disputa en el Hernán Ramírez Villegas.

Minuto 85: Ingresa Alexander Mejía y sale Nelson Palacios en el verde.

Minuto 82: Sale Sebastián Gómez por el golpe en su ojo y en su lugar ingresa Jarlán Barrera.

Minuto 80: Cambio en el Pereira, entra Jhonny Vásquez en lugar de Brayan León.

Minuto 79: Falta de Alejandro Piedrahíta sobre Sebastián Gómez, patada en la cara. El VAR llama a Nicolás Gallo para mostrarle la tarjeta roja al jugador del Pereira.

Minuto 74 : Llegada de Nacional con Dorlan que gana el balón y le da el pase a Daniel Mantilla y el balón se va al tiro de esquina.

Minuto 69: Se detiene el partido un momento, porque Emanuel Olivera se lanza al campo.

Minuto 65: Gol de Leonardo Castro de taco.

Minuto 62: Llegada de Nacional, Danovis Banguero de media distancia.

Minuto 60: Se hacen tres cambios en el cuadro local.

Minuto 58: Sale del campo Andrés Andrade para el ingreso de Mantilla.

Minuto 57: Jéfferson Duque de cabeza pierde el segundo de Nacional, tras pase de Andrés Andrade.

Minuto 56: Se prepara un cambio en el verde, va a ingresar al campo Daniel Mantilla.

Minuto 53: Leonardo Castro por poco y marca para el local, llegó por el centro del área, pero la pelota se va lejos del arco verdolaga.

Minuto 50: Amarilla para Sebastián Gómez, por falta sobre Juan Pablo Zuluaga.

Minuto 47: Se salva Nacional, una opción del Pereira de Brayan León y la pelota pasa cerca del arco, pero no ingresa.

Minuto 46: En la primera acción del segundo tiempo, Cristian Castro salva una llegada clara del Pereira.

Arranca el segundo tiempo , sin cambios en ambos equipos.

Minuto 45+3: Finaliza el primer tiempo en el Hernán Ramírez Villegas.

Minuto 45: El central Nicolás Gallo, anuncia tres minutos de reposición del primer tiempo.

Minuto 44: Andrés Andrade pierde una de las opciones más claras, tras una salida rápida por la banda, Andrés Román centró y el Rifle lo envía desviado.

Minuto 41: El local se acerca con llegadas sin mayor profundidad.

Minuto 35: Tiro de esquina para el verde, que busca el segundo de la tarde.

Minuto 31: Remate de Dorlan Pabón y Castillo salva al tiro de esquina.

Minuto 19: Llegada del Pereira a través de Fory, quien envía el balón cerca del arco defendido por Kevin Mier.

Minuto 13: Jéfferson Duque marca de penal para darle la ventaja parcial a Nacional.

Minuto 10: El central Nicolás Gallo sancionó penal, a favor de Atlético Nacional, el VAR lo llamó para que revisara la acción, pero se mantuvo en la decisión. Por una presunta mano de César Ramírez.

El juego arrancó muy movido, con opciones de lado y lado y en medio de un estadio con sus tribunas llenas con hinchas de ambos equipos.

El técnico brasileño Paulo Autuori definió los inicialistas el verde va con Kevin Mier; Andrés Román, Emanuel Olivera, Cristian Castro, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio; Dorlan Pabón, Andrés Andrade, Yerson Candelo y Jéfferson Duque.