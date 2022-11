Su salida, en parte y según manifestaron algunos hinchas de Nacional en Twitter, fue bien recibida, porque en el último torneo de la Liga Betplay no pudieron mostrar el nivel que tuvieron en la primera parte del año.

“Al menos no sigue Alexander Mejía y sigue con la imagen de ídolo. Y lo de Daniel Mantilla y Andrés Andrade es para destapar media de aguardiente y a celebrar, bien idos”, manifestó uno de los hinchas.

Esa posibilidad ha generado controversia entre los aficionados del cuadro escarlata, pues algunos dicen que lo quieren ver en América, mientras que otros no lo quisieran, porque alguna vez manifestó que se quería retirar en Nacional.

El futuro de estos jugadores no está claro. Sin embargo, se ha especulado con que Andrés Andrade podría ir al América de Cali, que fue el equipo en el que se formó y del que manifestó en repetidas ocasiones que es hincha.

“Después de lo que dijo, que se quería retirar en Nacional y que no se veía en América por eso y jugar Copa Libertadores, pues no lo quisiera en América. Ya si don Tulio lo quiere, pues es responsabilidad de él”, dijo uno de los hinchas del equipo verdolaga.



Mientras tanto, otros aficionado manifestaron que no solo llevarían al América a “El Rifle”, sino que les gustaría tenerlo junto a Mantilla.