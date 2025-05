Matheus Uribe vive un renacer con mucho temple y corazón en Atlético Nacional

Su regreso a Atlético Nacional no fue sencillo. Las lesiones, como esos obstáculos de la vida, le recordaron que nada está garantizado. Pero él, que se formó en las empinadas calles de San Cristóbal, en Medellín, sabe bien lo que es tropezar y seguir. Desde niño aprendió que para llegar hay que insistir. Lo recuerda con ternura su primer formador, Carlos Alberto Sánchez: “Desde pelaíto tenía el sueño de ser futbolista... Mateus es un hombre disciplinado, paciente. Me decía: ‘Profe, algún día me van a dejar jugar’. Así fue”.

Como cuando respondió en redes a quienes quisieron convertir un chiste entre compañeros en una crisis inexistente: “Ya saben Kevin Parra y Marino Hinestroza, el próximo gol los voy a coger de ese pelo hasta que me canse. Ya los destructores del verde dizque tenemos problemas internos jajaja. No saben qué más inventar”.

“Fue una reacción de frustración... Quería seguir en el campo, hacer más, mejorar jugadas. Pero no fue nada en contra del técnico ni del compañero que me reemplazó. Soy humano, y a veces la rabia personal se desborda”.

Hoy tiene 34 años y los mismos sueños intactos. Pero también el peso de la madurez. Por eso, cuando la frustración lo venció y no pudo contener el enojo al ser sustituido frente a Internacional, no dudó en dar un paso al frente y pedir perdón. En un gesto de honestidad, habló con sus compañeros, con el cuerpo técnico, con la hinchada.

Pero más allá del futbolista, hay un hombre de familia. Ese que creció rodeado de afecto, que no entiende la vida sin los suyos. Carlos Alberto lo recuerda con una sonrisa. “La familia de Mateus es gigante... Cuando había partidos, no alcanzaban los boletos. Él quería llevar a todos. Le daban tres camisetas y quería treinta. Es muy dedicado a los suyos, y ahora, mucho más a su esposa y sus hijos”.

Hoy Matheus está de vuelta. Con la cabeza alta y los botines bien puestos. Con el temple de los que han vivido para contarla. Con el señorío de los que responden con fútbol. En el césped del Atanasio, su figura inspira a los nuevos, emociona a los viejos hinchas y le devuelve al verde ese espíritu luchador que siempre fue su marca.

“Entreno al ciento por ciento todos los días y trato de mejorar en los partidos, de no caer en los mismos errores. Voy en un proceso muy bonito, me he sentido cómodo y a gusto. Si voy a llegar a la dimensión del Matheus de 2016, no lo sé. Han pasado años, tengo unas características y una mentalidad diferentes, pero eso también le aporta al club. He venido mejorando poco a poco, aún me falta, porque soy muy autocrítico, y para eso trabajo día a día con paciencia y disciplina”.

Callado, sin buscar titulares, Matheus Uribe le ha vuelto a dar sentido a esa frase que tanto repiten los paisas: “Al que le van a dar, le guardan y le calientan.” Y él, más caliente que nunca, está listo para escribir su nuevo capítulo con Atlético Nacional.

Porque mientras haya fútbol y familia, habrá Matheus para rato.