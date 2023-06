Antioquia tiene abanderado y 110 deportistas en Selección Colombia que va a Juegos Centroamericanos

Antioquia sigue aportando un número importante de deportistas a las selecciones Colombia y, en esta ocasión, además de contribuir con el 27% de la delegación a Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, la región tiene al gimnasta Andrés Felipe Martínez como abanderado.

Aunque la cifra es más alta, ya que hay un número importante de atletas nacidos y formados en este departamento, que ahora compiten por otros como Valle, Bogotá y Bolívar, entre otros.

Entre los 411 deportistas que estarán en competencia, el Comité Olímpico Colombiano determinó que Martínez y la pesista vallecaucana Yenny Álvarez fueran los abanderados del país para las justas que arrancan el próximo 23 de junio.

Martínez, multimedallista de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, con cinco preseas de oro y único gimnasta ganador de oro en los pasados Juegos Suramericanos de Asunción 2022, también aportó para la clasificación del equipo nacional masculino al Mundial de gimnasia que se hará en octubre en Bélgica.

Sobre su designación, Martínez le dijo a este medio: “Cuando me enteré, me puse muy alegre, me siento satisfecho de todo el trabajo que hemos realizado. Confiamos en que estamos haciendo un gran trabajo, es un orgullo poder representar al país, y voy con la misma mentalidad de competir como lo hago siempre, con compromiso, corazón y mucho amor”.