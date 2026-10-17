Gimnastas colombianos brillan en el Mundial de Rotterdam: están entre los tres primeros, a la espera de las finales

Los gimnastas colombianos que se encuentran en Rotterdam en el Mundial de Gimnasia cumplen con una actuación destacada, llevando al país, de manera parcial, al podio general.

En las primeras rondas de la competencia, los más destacados han sido, el medallista olímpico, Ángel Barajas y Camilo Vera, quienes han desarrollado las pruebas con mejores calificaciones.

En la calificación parcial del All Around Ángel Barajas tiene 82.831 ocupando el segundo lugar, mientras que Camilo Vera se ubica tercero con 82.764, superados únicamente por Arsenii Dukhno que tiene 83.866 de calificación.

Esto lleva a que Colombia sea tercero, parcialmente, en la clasificación por equipos, que en primer lugar tiene a los gimnastas agrupados en el World Gymnastics 2, con un puntaje de 249.162, seguido de Países Bajos con 242.995 y Colombia aparece en la tercera casilla con 242.727.

Este domingo será la segunda jornada de clasificación individual en la que los gimnastas tendrán que desarrollar las pruebas de otros aparatos para seguir sumando tanto a sus registros individuales como a la puntuación por equipos, y Colombia espera seguir destacándose para mantenerse en los lugares de privilegio.

El Mundial se disputará hasta el próximo domingo, 25 de octubre, y Colombia espera tener una gran presentación, ya que, además de Ángel Barajas, que es medallista olímpico, cuenta con deportistas que vienen haciendo un gran trabajo, con resultados muy positivos en los mundiales juveniles y en eventos del ciclo olímpico como Juegos Suramericanos, entre otros.

En la delegación también están los antioqueños Thomás Edén Mejía y Juan Felipe Ramos, junto al entrenador Leonardo González.