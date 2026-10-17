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Gimnastas colombianos brillan en el Mundial de Rotterdam: están entre los tres primeros, a la espera de las finales

Ángel Barajas y Camilo Vera con los puntajes más altos llevan a Colombia a la final del All Around.

  • El gimnasta colombiano Ángel Barajas ocupa parcialmente el segundo lugar en la clasificación individual del Mundial de Gimnasia que se cumple en Rotterdam, y en el que Colombia es tercero por equipos. FOTO CORTESÍA upagpagu
    El gimnasta colombiano Ángel Barajas ocupa parcialmente el segundo lugar en la clasificación individual del Mundial de Gimnasia que se cumple en Rotterdam, y en el que Colombia es tercero por equipos. FOTO CORTESÍA upagpagu
hace 3 horas
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Los gimnastas colombianos que se encuentran en Rotterdam en el Mundial de Gimnasia cumplen con una actuación destacada, llevando al país, de manera parcial, al podio general.

En las primeras rondas de la competencia, los más destacados han sido, el medallista olímpico, Ángel Barajas y Camilo Vera, quienes han desarrollado las pruebas con mejores calificaciones.

En la calificación parcial del All Around Ángel Barajas tiene 82.831 ocupando el segundo lugar, mientras que Camilo Vera se ubica tercero con 82.764, superados únicamente por Arsenii Dukhno que tiene 83.866 de calificación.

Esto lleva a que Colombia sea tercero, parcialmente, en la clasificación por equipos, que en primer lugar tiene a los gimnastas agrupados en el World Gymnastics 2, con un puntaje de 249.162, seguido de Países Bajos con 242.995 y Colombia aparece en la tercera casilla con 242.727.

Este domingo será la segunda jornada de clasificación individual en la que los gimnastas tendrán que desarrollar las pruebas de otros aparatos para seguir sumando tanto a sus registros individuales como a la puntuación por equipos, y Colombia espera seguir destacándose para mantenerse en los lugares de privilegio.

El Mundial se disputará hasta el próximo domingo, 25 de octubre, y Colombia espera tener una gran presentación, ya que, además de Ángel Barajas, que es medallista olímpico, cuenta con deportistas que vienen haciendo un gran trabajo, con resultados muy positivos en los mundiales juveniles y en eventos del ciclo olímpico como Juegos Suramericanos, entre otros.

En la delegación también están los antioqueños Thomás Edén Mejía y Juan Felipe Ramos, junto al entrenador Leonardo González.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué puntaje obtuvieron Ángel Barajas y Camilo Vera en el All Around de Rotterdam?
Ángel Barajas obtuvo una calificación parcial de 82.831 puntos (ocupando el segundo lugar), mientras que Camilo Vera sumó 82.764 puntos (ubicándose en la tercera casilla). Ambos gimnastas solo fueron superados por Arsenii Dukhno, quien encabeza la tabla parcial con 83.866 puntos.
¿En qué posición está Colombia en la clasificación por equipos del Mundial de Gimnasia?
Colombia ocupa de forma parcial el tercer lugar en la tabla por equipos con un total de 242.727 puntos. Se encuentra por debajo del grupo World Gymnastics 2, que lidera con 249.162 puntos, y de Países Bajos, que ocupa la segunda casilla con 242.995.
¿Cuándo se compite la segunda jornada de clasificación individual en Rotterdam?
La segunda jornada de clasificación individual se disputará este domingo. En esta fecha, los gimnastas colombianos deberán realizar sus rutinas en los aparatos restantes para acumular puntos a sus notas individuales y al total por equipos.

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