En su casa siempre tuvo el referente, el ejemplo, el deportista a seguir y Ana María Isaza Rodríguez lo único que hizo fue dejarse guiar y enamorarse de un deporte que le ha dado alegrías y muchos amigos.

Su padre, Eduardo Alcides Isaza, fue su inspiración. Acompañarlo a los entrenamientos y competencias, encendió esa chispa que ella ha cultivado con el tiempo.

Desde que cumplió 6 años, la vida de esta deportista, que ahora tiene 15, ha estado ligada a un ambiente de raquetas, bolas y mesas que la ha visto crecer y convertirse en una de las mejores de esta disciplina en Antioquia y Colombia.

A su gusto por el deporte, le sumó disciplina, constancia y dedicación para elevar su nivel y ser la número uno del país en el ranquin sub-15.

Todo este trabajo le permitió convertirse en una jugadora rápida, ágil y explosiva que ha maximizado su potente zurda, otra condición que la fortalece.

Esta joven, residente en la Comuna 13 de Medellín, se inició en las Escuelas Populares del Deporte. Luego estuvo en Desarrollo Deportivo y fue elegida para la Selección Antioquia.

“Amo este deporte porque me ha permitido conocer muchas personas, viajar bastante, explorar lugares y tener amigos en todo el mundo. Además, me va muy bien y tener tan buenos resultados en la competencia me anima a seguir en busca de más sueños”, argumenta la joven que ilumina su rostro al hablar de Juegos Olímpicos.

“Desde que inicié –añade–, mi entrenadora Johana Araque ha sido otra de mis referentes. Ella estuvo cerca de clasificar a Olímpicos, la admiro y sé que puedo llegar a cumplir mi sueño y el de mi familia, porque mis papas también tienen esa ilusión, verme en unas olimpiadas”.

El técnico Oscar Zuluaga, encargado del equipo paisa, dice que el talento y capacidad de Ana María se unen a su condición de zurda, un complemento ideal para los partidos de dobles.

Paralelo a sus entrenamientos y competencias, Isaza cursa el noveno grado en el colegio Marco Fidel Suárez.

“Es complejo responder en el deporte y el estudio, tengo que ser muy organizada y por eso cuando estoy en Medellín aprovecho para ponerme al día con las tareas, pues con tanto torneo me lo paso viajando y concentrada fuera de casa”.

Asegura que ha tenido muchos torneos y eso le permite estar competitiva y alcanzar buenos resultados, como le pasó en el Nacional de Pereira donde ganó seis oros, algo que la llena de confianza.

Este miércoles su aporte fue clave para que Antioquia llegará fortalecido a la final en dobles femenino con Mariana Ruiz y mixto con Emanuel Yepes, en el Campeonato Nacional que se disputa en Medellín