¿Qué balance hace de su campaña en Francia?

“Estoy muy contenta porque aunque no pudimos ganar la Liga, llegamos a la final y jugamos tres partidos a un nivel muy alto, bastante competitivos. Lastimosamente perdimos los tres juegos, pero creo que el equipo a lo último estaba muy cansado, aunque quedé conforme con el trabajo hecho toda la temporada”.

¿Se siente más fuerte para llegar a la Selección tras lo vivido allí?

“Aprendí muchísimo. Ahora ya concentrada con la Selección, el objetivo es trabajar duro, prepararse bien. Vengo muy contenta por el año que tuve afuera, me queda otro en el club y están bien contentos con mi trabajo, así que todo eso me tiene satisfecha”.

¿Qué siente ser elegida tantas veces como la mejor jugadora de un partido y qué otra distinción tuvo?

“Gané premios de mejor jugadora del partido (MVP) en seis ocasiones y también quedé entre las de mejor recepción en toda la Liga (cinco primeras). Los números son muy buenos, así que quedé feliz con lo que logré realizar en la temporada”.

¿Cuáles son esos aspectos que más destaca?

“El de Francia es un torneo que está creciendo, no tiene el nivel de Italia, que es el mejor del mundo, pero está en un gran proceso y eso me favorece porque estoy joven. Cada año se aprenden cosas nuevas, me gusta porque cada temporada el nivel es más alto y eso me ayuda a creer deportivamente”.

¿Qué tanto les cambió la vida deportiva desde la clasificación al Mundial?

“En los últimos seis años Colombia entró en un proceso bastante importante y en Francia ya sabían de las jugadoras. Me preguntaban por algunas. Este año mis entrenadores me indagaron por mis compañeras y eso me tiene muy contenta porque como equipo hemos logrado mucho y la idea es seguir evolucionando. Se ha visto que Colombia ha crecido y eso me tiene contenta. No podemos parar, hay que trabajar fuerte porque queremos lograr muchas cosas más”.

Colombia tiene pendientes el Mundial y el Challenger, ¿cuáles son las expectativas con estos torneos internacionales?

“Estamos concentradas solo en trabajar, yo vengo de 25 días libres, me sentía hasta fuera de ritmo, es normal, pero ya estoy enfocada solo en trabajar. No hemos hablado todavía, pero sí es claro que son eventos muy importantes, por eso nos vamos a preparar muy bien para buscar buenos resultados que es lo que queremos”.

¿Qué hizo en esas mini vacaciones?

“Me sirvió demasiado tener esos días porque estar ocho meses por fuera es duro, soy muy apegada a mi familia, a mis papás. Extraño estar en Cartagena y disfrutar del sol, la brisa, de la comida. Entonces el cuerpo descansa, se piensa en otras cosas, se toma un respiro y siento que pude llegar a la concentración llena de más motivación”.

¿Cómo aprovechó esos días en su tierra?

“Como no estoy tanto tiempo en casa, aprovecho para estar con mis padres, mi hermana, mi novio. Disfrutar Cartagena porque por fuera extraño de todo, en serio, la comida, el calor, la familia, descansar...”.

¿Cómo se ven como equipo y cuáles son las fortalezas de la Selección?

“Cuando salimos al exterior a las ligas profesionales, cada compañera aprende muchas cosas y la idea es complementarnos en la Selección para ser más compactas, fuertes y seguir con esa unión que tenemos desde siempre. La unión hace la fuerza, esa es una de nuestras claves”.